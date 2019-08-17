«التوطين» تسمح لجهات العمل بإبرام عقود داخلية مع الموظفين

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن جهة العمل الخاصة تستطيع إبرام عقد داخلي بينها وبين موظفيها، مصاحباً لعقد العمل الصادر من الوزارة شريطة ألا يخالف قانون العمل والعقد الرسمي.

جاء ذلك، أمس، في ردّ الوزارة على استفسارات عدد من المواطنين، على «إنستغرام» حول القرار «212» الذي أصدرته أخيراً.

وأوضحت الوزارة أن القرار «212» ينظم عمل المواطنين في القطاع الخاص، سعياً للحفاظ على حقوق وواجبات المواطن وصاحب العمل.

ويوضح القرار خطوات عدة لتشغيل المواطنين لدى المنشآت الخاصة، هي قيام صاحب العمل بالتقدم بالمستندات المطلوبة لاستخراج تصريح عمل المواطن، وتتولى الوزارة فور موافقتها على التصريح إصدار باقة للمواطن تشمل تصريح وعقد عمل وبطاقة أبشر ودليل حقوق وواجبات العمل بالقطاع الخاص، كما يتم توفير خدمات إرشاد وتأهيل للمواطن الذي يحتاج إلى ذلك من خلال اشراكه في برامج تدريبية بما يلزم لأداء الوظيفة وفق متطلبات سوق العمل.

واستحدث القرار «212» آلية لتقديم الشكاوى سواء من قبل المواطن أو صاحب العمل، وذلك من خلال مركز الاتصال التابع للوزارة أو التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني أو مراكز سعادة المتعاملين، حيث تتم تعبئة نموذج خاص بالشكوى التي يتم تحويلها إلى إدارة علاقات العمل لبحثها بوجود طرفيها ومحاولة ايجاد تسوية بينهما أو إحالتها إلى القضاء حال تعذر التسوية الودية.

وحدّد القرار أربع حالات يعتبر بموجبها إنهاء خدمة المواطن بغير سبب مشروع، الحالة الأولى إذا لم يكن إنهاء الخدمة مستنداً لتوافر حالة من الحالات الواردة في المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل، والتي تجيز لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل إذا انتحل شخصية زائفة أو قدم شهادات أو مستندات مزورة أو خالف التعليمات الخاصة بسلامة العمل، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وغيرها من الحالات التي تنص عليها المادة.

وتشمل الحالة الثانية ثبوت احتفاظ صاحب المنشأة بعامل غير مواطن يؤدي عمل المواطن الذي تم إنهاء خدمته أو إذا ثبت أن إنهاء خدمة المواطن كان لغرض أن يستبدل به عاملاً غير مواطن ودون أن يثبت وجود مبرر تقبله الوزارة في هاتين الحالتين.

وتنص الحالة الثالثة على قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لسبب لا يمت للعمل بصلة، خصوصاً إذا كان إنهاء الخدمة بسبب تقدمه بشكوى إلى الجهات المختصة أو رفعه دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها، بينما تنص الحالة الرابعة على أنه إذا ثبت عدم الالتزام بضوابط إنهاء أو انتهاء علاقة العمل بين الطرفين.

وألزم القرار صاحب العمل بتقديم تقرير «مقابلة نهاية الخدمة» بينه وبين المواطن عند انتهاء أو إنهاء علاقة العمل بين الطرفين، من خلال تعبئة نموذج خاص يتضمن أسباب نهاية العلاقة سواء كانت من طرف صاحب العمل أو المواطن، ومنها عدم ملاءمة بيئة العمل، أو الحصول على فرصة وظيفية أفضل، وغيرهما من الأسباب.

وبموجب القرار، فإنه في حال تيقن الوزارة من أن انتهاء علاقة العمل تم لسبب غير مشروع من المواطن أو من صاحب العمل، ولم تتمكن من تسوية المنازعة وإعادة المواطن إلى عمله تتم إحالة المنازعة إلى المحكمة المختصة بعد مضي خمسة أيام عمل.

القرار «212» استحدث آلية لتقديم الشكاوى سواء من قبل المواطن أو صاحب العمل.