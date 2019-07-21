«استشاري الشارقة» يشكل لجان الدوائر الانتخابية بالإمارة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة القرار رقم (4) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجان الدوائر الانتخابية، في مدن الشارقة والذيد وخورفكان وكلباء ودبا الحصن والحمرية، ومناطق البطائح ومليحة والمدام.

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والمرسوم الأميري رقم (59) لسنة 2015م بشأن تنظيم انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وتعديلاته، والمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2019م بشأن تشكيل اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وبناء على ما عرضه مديرو بلديات إمارة الشارقة، وموافقة اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة، تُشكل لجان الدوائر الانتخابية في الإمارة على النحو التالي:

أولاً: مدينة الشارقة، برئاسة ثابت سالم عبيد الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة.

ثانياً: مدينة الذيد، برئاسة علي مصبح عبيد الطنيجي، مدير بلدية مدينة الذيد.

ثالثاً: مدينة خورفكان، برئاسة المهندسة فوزية راشد القاضي، مدير بلدية مدينة خورفكان.

رابعاً: مدينة كلباء، برئاسة المهندس عبدالرحمن عبدالله محمد النقبي، مدير بلدية مدينة كلباء.

خامساً: مدينة دبا الحصن، برئاسة طالب عبدالله راشد اليحيائي، مدير بلدية مدينة دبا الحصن.

سادساً: منطقة الحمرية، برئاسة مبارك راشد جاسم الشامسي، مدير بلدية منطقة الحمرية.

سابعاً: منطقة البطائح، برئاسة عبيد سعيد الطنيجي، مدير بلدية منطقة البطائح.

ثامناً: منطقة مليحة، برئاسة مصبح سيف عوض الكتبي، مدير بلدية منطقة مليحة.

تاسعاً: منطقة المدام، برئاسة سالم عبيد علي الميالة، مدير بلدية منطقة المدام.

ووفقاً لقرار اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تمارس لجان الدوائر الانتخابية كافة المهام والصلاحيات المنوطة بها في المرسوم الأميري رقم (59) لسنة 2015م، ويناط بها على وجه الخصوص تحديد مقرها في الدائرة الانتخابية، واستلام قائمة الهيئة الانتخابية النهائية وإشعار الأعضاء بها، وتوفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية في مقرها، بعد استلامها من لجنة إدارة الانتخابات، والتنسيق مع بلدية الدائرة الانتخابية لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين. وللجان الدوائر الانتخابية اقتراح مقار لجان مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات، وتحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون مع أعضاء الهيئات الانتخابية، واستلام طلبات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط فيها، ورفعها إلى لجنة إدارة الانتخابات، ومراقبة تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية في الدائرة الانتخابية، ورفع التقارير والملاحظات بشأن أية مخالفات إلى لجنة إدارة الانتخابات. ونصت مواد القرار على أن يتم التنسيق والتواصل بين لجان الدوائر الانتخابية واللجنة العليا عن طريق لجنة إدارة الانتخابات، ولها أن تضع الإجراءات اللازمة لذلك، وتعقد لجان الدوائر الانتخابية اجتماعاتها بناء على دعوة من رؤسائهم أو إذا طلب أغلبية الأعضاء وكلما دعت الحاجة لذلك.