«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تستضيف مؤتمراً دولياً لأبحاث الحكومة الرقمية

المصدر: دبي - وام

تستضيف كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الدورة الـ20 من «المؤتمر الدولي لأبحاث الحكومة الرقمية»، الذي سيُقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من 18 إلى 20 يونيو 2019 في دبي، بحضور نخبة من الخبراء والباحثين الأكاديميين في مجال الحكومة الرقمية، وعدد من رواد العمل الحكومي من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مجموعة من طلبة الدراسات العليا في مجال الإدارة والسياسات الحكومية.

ويُقام المؤتمر السنوي الذي تنظمه منظمة «مجتمع الحكومة الرقمية» هذا العام، تحت شعار «الحوكمة في عصر الذكاء الاصطناعي»، ويناقش عدداً كبيراً من أوراق العمل والأبحاث والدراسات حول الحكومة الرقمية والتحولات الحكومية في عصر الذكاء الاصطناعي وتطبيق تقنياته في خطط التنمية والخدمات الحكومية والمدن الذكية، بالإضافة إلى مناقشة مشاركة المجتمع المدني ودور الابتكار الحكومي في عصر الذكاء الاصطناعي وسبل تطوير أدوات الحكومات ومراكز اتخاذ القرار.

وقال الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الدكتور علي بن سباع المري، إن استضافة المؤتمر للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط تعكس دور دبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً لحكومات المستقبل ومختبراً عالمياً لصنع السياسات الحكومية المبتكرة الهادفة إلى تحسين جودة حياة الناس في مختلف دول العالم، كما تأتي الاستضافة تعزيزاً لدور الكلية الريادي، عالمياً وإقليمياً، باعتبارها مؤسسة أكاديمية بحثية متخصصة في الإدارة الحكومية والسياسات العامة، وملتزمة بتقديم أفضل الحلول التي من شأنها أن تسهم بفعالية في رفد حكومة دولة الإمارات بأحدث السياسات والأدوات وتأهيل الكوادر الوطنية وصناعة قادة المستقبل القادرين على تحويل التحديات إلى فرص لضمان تنافسية الدولة وريادتها في كل المجالات.

وتتضمن دورة هذا العام من المؤتمر عدداً من أوراق العمل البحثية حول التطبيقات المتنامية للذكاء الاصطناعي، والتي تعرض العديد من التحديات والفرص للحكومات في جميع أنحاء العالم.