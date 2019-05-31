رياح مثيرة للغبار اليوم وغداً.. والطقس صحو حتى منتصف الأسبوع

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على المناطق الداخلية المكشوفة، لتكون مثيرة الغبار نهاراً، فيما تراوح سرعتها بين 18 و30 كم/‏‏‏‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏‏‏س على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسطه في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الغد سيظل صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق، بينما تظل الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على المناطق الداخلية نهاراً لتكون مثيرة الغبار، منوهاً بأن سرعتها ستراوح بين 18 و30 كم/‏‏‏‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏‏‏س على البحر الذي يبقى خفيف الموج إلى متوسطه في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت إلى أن يوم الأحد المقبل سيشهد طقساً صحواً، فيما تظل الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتقل سرعتها لتراوح بين 18 و28 كم/‏‏‏‏‏س، تصل إلى 38 كم/‏‏‏‏‏س على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسطه في الخليج العربي وفي بحر عمان.