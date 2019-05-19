اعتماد تصميم واجهات المباني إلكترونياً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن إطلاقها خدمة اعتماد واجهات المباني، ضمن مرحلة الموافقات التحضيرية عبر المنظومة الإلكترونية الموحدة «MEPS» كمرحلة أولية، وذلك عبر ورشة العمل التي عقدها قطاع تخطيط المدن، من خلال «لجنة مراجعة التناسق المعماري للمباني»، واستهدف القطاع من خلالها تعريف بيوت الخبرة الاستشارية في مجال التخطيط والعمارة بمهام اللجنة، وطرق التقديم لاعتمادات تصاميم واجهات المباني عبر المنظومة الإلكترونية. وأكدت البلدية أن إنجاز خدمة اعتمادات تصاميم واجهات المباني يسهم في ترسيخ هوية معمارية مستدامة للمدن والمباني من خلال التركيز على الجماليات، والخطوط الإبداعية التي تعكس هوية وتاريخ الإمارات، وخصوصيتها الحضارية والتراثية.

وأضافت البلدية، في بيان صحافي أمس «إن إطلاق خدمة اعتماد تصاميم واجهات المباني من خلال منظومة (MEPS) من شأنه توفير الكثير من الوقت لإنجاز الاعتمادات من قبل لجنة التناسق المعماري، وفي الوقت ذاته تتيح لبيوت الخبرة والاستشاريين فرصة مهمة للمشاركة في الإبداع المستهدف بخصوص الارتقاء بالمشهد العام لواجهات المباني، بحيث تشكل في مجموعها منظراً جمالياً ذا خصوية فائقة، وإبداعاً مميزاً يعطي للطابع المعماري في أبوظبي رونقاً وبريقاً أخّاذاً، وهذا من صلب أهداف هذه الخدمة واللجنة معاً».

من ناحية أخرى، نظمت البلدية ورشة تثقيفية وتعريفية بشأن مهام لجنة التناسق المعماري افتتح أعمالها المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن المهندس خلفان سلطان النعيمي، بالتعريف بمهام اللجنة وتوجهاتها نحو إيجاد حلول معمارية لواجهات مستدامة تعكس الهوية من منطلق تعزيز جماليات النسيج العمراني لمدينة أبوظبي.

وتطرقت رئيسة لجنة التناسق المعماري المهندسة منينة عبيد الطنيجي، إلى شرح آليات التقديم للحصول على الخدمة المتاحة من خلال النماذج المتضمنة الاشتراطات المعمارية والتخطيطية العامة لواجهات المباني، وتشمل الطلبات الجديدة، وطلبات إعادة تأهيل الواجهات.

وأشارت إلى ضرورة وأهمية إدراج الفنون والتشكيل، ضمن إطار واجهات المباني كعنصر بات ضرورياً ومؤثراً في مظهر المدينة بمختلف تطبيقاته.