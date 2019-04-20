اشتراطات وقائية للحدِّ من حرائق الخيام الرمضانية

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

دعت القيادة العامة للدفاع المدني، في وزارة الداخلية، إلى ضرورة الالتزام بإجراءات واشتراطات الوقاية والسلامة العامة عند إنشاء الخيام الرمضانية، محذرة من إنشاء خيم دون الحصول على ترخيص الجهات المختصة، للتأكد من توافر شروط الوقاية والسلامة، التي حددها الدفاع المدني.

وبينت أنها ستقوم مع قرب حلول الشهر الفضيل، وتماشياً مع توجيهات وزارة الداخلية، بتوفير أعلى معايير ومعدلات السلامة للجمهور، بجولات تفتيشية على الخيام الرمضانية، للتأكد من التزام أصحابها بإجراءات الوقاية والسلامة، ورفع تقاريرها عن أي مخالفات يتم ضبطها.

ونبهت إلى أهمية توافر اشتراطات السلامة في المطابخ، وتوعية ربات البيوت بالاشتراطات الوقائية، التي يجب عليهن اتباعها أثناء إعدادهن وجبات الفطور، بما يحافظ على سلامتهن، ويحول دون اندلاع الحرائق.

وحددت الإدارة العامة للدفاع المدني شروطاً، يجب توافرها في الخيام الرمضانية، لضمان الالتزام بإجراءات السلامة المطلوبة، أهمها عدم استعمال الخيام للتخزين أو استخدام الأفران والسخانات ومواقد الطهو بداخلها، وأيضاً ضرورة وضع وحدة معالجة هواء خارج الخيمة في حالة وجود تكييف داخلي، مع تزويد الخيمة بالهواء عن طريق قناة تكييف بطول لا يقل عن 1.5 متر من جهاز التكييف حتى الخيمة، وأن تكون وحدة التكييف مخصصة لهذا الغرض.

كما تضمنت الاشتراطات أن تكون المصابيح الكهربائية، الخاصة بالإنارة الداخلية، بعيدة عن قماش الخيمة بما لا يقل عن 50 سم، وأيضاً يجب أن تكون التمديدات الكهربائية داخل مواسير حماية، إضافة إلى توفير قاطع كهربائي تلقائي، مع مراعاة توزيع الأحمال الكهربائية على القواطع التلقائية، وتزويد كل وحدة تكييف داخل الخيمة بقاطع خاص بها، ومعالجة الديكورات الداخلية وأقمشة الزينة بمواد تبطئ انتشار اللهب.

وأن تكون الأقمشة والمواد المصنعة منها الخيام مقاومة للهب، وأن تحقق المواصفات المعتمدة بهذا الخصوص، إضافة إلى توفير عدد كافٍ من طفايات الحريق اليدوية، وتوفير مراقب سلامة واحد أو أكثر لدى الجهة المسؤولة عن تركيب الخيام لمتابعة حالات الطوارئ، بشرط أن يكون ملماً باستخدام طفايات الحريق وإجراءات الطوارئ، وأن تتوافر لديه وسيلة اتصال مباشر بالدفاع المدني عند الطوارئ، أو الحاجة إلى أي استشارات.

وتتضمن الشروط، أيضاً، أن يكون عدد مخارج الطوارئ واتساعها وارتفاعها حسب متطلبات الوقاية والسلامة، بحيث يتناسب مع حجم الخيمة وعدد شاغليها وموقعها، والمواد المصنوعة منها أو الموجودة في داخلها، كما يجب ألا تقل المسافة بين أي خيمة وأخرى، أو بين أقرب جدار لها عن أربعة أمتار، بشرط أن تكون المسافة خالية من الأوتاد والحبال والعوائق الأخرى.

ويجب أن تترك مسارات بين صفوف الكراسي والطاولات، تتيح لشاغلي الخيام الخروج بسرعة ويسر في حالات الطوارئ، ويكتب على مخارج الطوارئ عبارة: «مخرج طوارئ» باللغتين العربية والإنجليزية، وباللون الفسفوري المضيء في الظلام، وتوفير العدد الكافي من طفايات الحريق المناسبة، وبالأحجام المطلوبة في كل خيمة.

هياكل الخيام

من ضمن الشروط، الواجب توافرها في الخيام الرمضانية، أن تكون هياكل الخيام صلبة ومتينة، ولا تنهار بفعل الحرارة أو الرياح الشديدة، والتأكد من اختيار المكان المناسب لنصب الخيمة، بحيث تكون بعيدة عن مصادر الخطر المختلفة، بما فيها المخاطر البيئية والصحية، وأن يكون موقعها بعيداً عن مناطق تخزين المواد القابلة أو سريعة الاشتعال، وعن محولات وعدادات الكهرباء، أو فوهات مياه إطفاء الحريق، وكذلك بعيداً عن طرق مرور السيارات بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار.