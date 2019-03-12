حبس 3 أشخاص سرقوا رجال أعمال بصفقة بيتكوين وهمية

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس ثلاثة متهمين باستدراج رجال أعمال بدعوى بيع عملات رقمية (بيتكوين)، مقابل نحو مليون درهم، ثم اعتدوا عليهم وسرقوا المبلغ الذي أحضروه لشراء العملة الرقمية.

وأحالت النيابة العامة في دبي ثمانية متهمين في القضية، وأدانت المحكمة ثلاثة منهم، وقضت بحبس كل منهم عاماً ثم الإبعاد، بتهمتَي الاحتجاز والسرقة بالإكراه.

وبحسب تحقيقات النيابة فإن المتهمين نشروا إعلاناً على «فيس بوك» يفيد بحيازتهم مجموعة من عملة بيتكوين، فأبدى رجال أعمال صينيون اهتمامهم بالصفقة وتواصلوا معهم، ثم اتفق الطرفان على اللقاء في منطقة الرفاعة.

وأشارت التحقيقات إلى أنه أثناء التفاوض بشأن الصفقة اقتحم المكان فجأة عدد من الأشخاص ادّعوا أنهم رجال شرطة وقيّدوا المجني عليهم، ثم سرقوا منهم مبلغ 800 ألف درهم.

وأفادت بأن أحد المجني عليهم استطاع تحرير نفسه، والإمساك بأحد المتهمين واحتجازه بالشقة حتى وصلت الشرطة.

وقال أحد المجني عليهم، في تحقيقات النيابة العامة، إن المتهمين عرضوا عليهم صوراً للعملة ووثائق تثبت ملكيتهم لها، قبل أن يقتحم رجال الشرطة المزيّفون المكان ويسرقوهم.

وبحسب التحقيقات فإن شرطة دبي استطاعت تعقّب المشتبه فيهم من خلال رقم لوحة السيارة التي استخدموها في الهروب من موقع الجريمة، وأنكر المتهمون الثمانية أمام محكمة الجنايات ارتكاب جناية الاحتجاز والسرقة بالإكراه، وقضت بإدانة ثلاثة منهم، وبراءة خمسة آخرين لنقص الأدلة.