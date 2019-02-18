روسيا تعفي مواطني الدولة من تأشيرة الدخول

المصدر: أبوظبي - وام

أعفت جمهورية روسيا الاتحادية مواطني دولة الإمارات، من حَمَلة جوازات السفر العادية، من تأشيرة السفر المسبقة.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات السفر إلى جمهورية روسيا الاتحادية من دون تأشيرات مسبقة.

وصدر قرار الإعفاء، بناءً على الاتفاقية التي تم توقيعها في مدينة كازان الروسية، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ووزير التجارة والصناعة في جمهورية روسيا الاتحادية، دينس مانتوروف، في السادس من يوليو 2018، وبموجبها تم الإعفاء المتبادل لكل الجوازات من متطلبات تأشيرة الدخول لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني روسيا الاتحادية.

وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أحمد ساري المزروعي، إن قرار الحكومة الروسية إعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرات السفر المسبقة، هو ثمرة لمجموعة من العوامل التي شجعت الحكومة الروسية لاتخاذ هذه المبادرة، التي تعكس من دون شك مكانة دولة الإمارات وسمعتها القوية على المستوى الدولي، وقوة ومتانة شبكة علاقتها الدولية.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في ضوء تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وستفتح آفاقاً جديدة وواسعة لمواطني الدولة للسياحة والاستثمار والتجارة والتبادل الثقافي.