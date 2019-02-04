«زايد للإسكان» يطلق «وحدة متنقلة» لتقديم الخدمات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندسة جميلة الفندي، وحدة «زايد للإسكان» للخدمات المتنقلة، وهي إحدى القنوات المبتكرة الهادفة لتقديم خدمات متميزة للمتعاملين. جاء ذلك في افتتاح فعاليات شهر الابتكار في البرنامج، الذي انعقد في مقره بدبي، بحضور قيادات البرنامج والموظفين. وقالت الفندي إن السيارة قناة مبتكرة لتقديم الخدمات الحكومية، والاستشارات السكنية من خلال مهندسين مختصين. وكشفت عن 23 فعالية سينظمها البرنامج بين إمارات الدولة خلال شهر الابتكار، مشيرة إلى أن السيارة المتنقلة ستزود المتعاملين بالخدمات التي يقدمها البرنامج. وأضافت الفندي أن الوحدة المتنقلة ستتنقل بين الإمارات، وسيعلن عن جدول وجودها عبر قنوات التواصل الاجتماعي، مؤكدة إمكان حجز المواعيد مسبقاً، حيث تصل السيارة المتنقلة إلى طالب الخدمة حسب اختياره.

وستركز السيارة على أصحاب الهمم وكبار المواطنين، إذ تتصدر الفئتان أولويات البرنامج، كما سيستفيد من المبادرة حاملو بطاقتي «حماة الوطن» و«أبشر».

وأكدت الفندي أن البرنامج يعتزم تنفيذ فعاليات في مختلف الإمارات، من أبرزها «تحدي هاكاثون الإمارات».