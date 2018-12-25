مليون درهم من «بيت الخير» لهيئة تنمية المجتمع

المصدر: دبي - وام

قدّمت جمعية بيت الخير مبلغ مليون درهم لهيئة تنمية المجتمع في دبي لمصلحة صندوق التضامن الاجتماعي في الهيئة، المعني بدعم الفئات المستحقة من كبار المواطنين وأصحاب الهمم والسجناء الغارمين والأرامل والمطلقات، وغيرهم من الفئات الضعيفة، وتقديم مبادرات اجتماعية لتحسين أوضاعهم المعيشية.

وسلّم مدير عام الجمعية، عابدين طاهر العوضي، شيك التبرع لمدير الاستثمار والمسؤولية الاجتماعية في الهيئة، فاطمة بطي المهيري، بحضور المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالإنابة، محمد مصبح علي ضاحي، وكل من سعيد مبارك المزروعي نائب مدير عام «بيت الخير»، ومساعد المدير العام عبدالله الأستاذ.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون القائم بين الجمعية والهيئة لدعم مبادرات المسؤولية المجتمعية، من خلال تعزيز دور صندوق التضامن الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع، سعياً لتنمية روح التكافل الاجتماعي وتقوية أواصر التعاون بين أفراد المجتمع، وتجسير الفجوة بين أفراد المجتمع في ما يتعلق بحياتهم المعيشية، وتحقيق الرفاه الاجتماعي لهم.