حاكم أم القيوين: الشهيد النموذج المشرّف لأبناء الوطن

المصدر: أم القيوين - وام

أكد صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن «الشهيد سيبقى النموذج الوطني المشرّف لأبناء الوطن، وستبقى هذه التضحيات والقيم النبيلة مزروعة في قلوب الشباب».

وقال سموّه: «في يوم الشهيد والوفاء والتضحيات نقف اليوم جميعاً وقفة إجلال وإكبار لشهداء الوطن الأبرار، الذين نذروا حياتهم للدفاع عن حياض الوطن، وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في ربوعه، وفق المبادئ الوطنية التي تربوا عليها، سواء في مؤسساتهم العسكرية، أو في تربيتهم الوطنية التي اكتسبوها من خلال إيمانهم العميق في الذود عن الوطن ومكتسباته والتربية الوطنية والأخلاقية، التي توارثوها عبر الأجيال، حتى أصبحوا اليوم النموذج والقدوة التي نحتفي بها وبشجاعتهم وبسالتهم وعزيمتهم التي عهدناها فيهم».

وأضاف سموّه أن «احتفاءنا اليوم بشهداء الوطن إنما هو احتفاء بتضحياتهم وبطولاتهم ومبادئهم الوطنية، وافتخار بقيم الإخلاص والولاء والانتماء المتأصلة في نفوس أبنائنا، وستبقى هذه التضحيات والقيم النبيلة مزروعة في قلوب الشباب».