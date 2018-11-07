دورات تدريبية للتعامل مع الأبناء وتعزيز التماسك الأسري

المصدر: حتا - الإمارات اليوم

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي برنامج «خطوات نحو السعادة الأسرية»، في منطقة حتا، بحضور نخبة من الاختصاصيين في مجال الأسرة وإسعاد المجتمع، انطلاقاً من حرصها على الوصول إلى أفراد المجتمع في مختلف المناطق.

وتضمن البرنامج، الذي أقيم في مجلس حتا، دورة في فن التعامل مع الأبناء، قدمتها رئيس قسم الأسرة والشباب في الهيئة والمدربة المعتمدة في مجال الاستشارات الأسرية، ناعمة الشامسي، تحدثت فيها عن أبرز الأخطاء في التعامل مع الأبناء وأهمية فهم احتياجات الأبناء، وتمكينهم للقيام بواجباتهم الأسرية والمساهمة بالدور المتوقع منهم في تعزيز السعادة الأسرية.

كما شمل البرنامج دورة في ترشيد استخدام الألعاب الإلكترونية، قدمتها خدمة «الأمين»، التي أشارت إلى أنه على الرغم من الأثر الإيجابي للألعاب الإلكترونية في زيادة التركيز والقدرة على حل المشكلات لدى الطفل والشاب، فإن زيادة استخدامها قد تؤدي إلى أمور خطرة مثل العزلة الاجتماعية والتفكك الأسري، وتجعل الطفل عرضة للخطر في ما يتعلق بالألعاب المتصلة بالإنترنت التي يتعامل بها الطفل مع جهات مجهولة.

وقدمت الاختصاصية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، فاطمة خميس، مجموعة من الألعاب والمسابقات تحت عنوان «كيف تجلبين السعادة إلى بيتك»، مؤكدة على أهمية أن يحظى أفراد الأسرة بأوقات ممتعة ومشوقة داخل المنزل، ما يعزز لديهم الشعور بأهمية الأسرة في الاستقرار والراحة النفسية.