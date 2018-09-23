«التوطين» و«العمل العربية» تنظمان ورشة حول المعايير العمالية

المصدر: دبي - وام

نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع منظمة العمل العربية، أخيراً، ورشة تدريبية حول «معايير العمل العربية» استمرت ثلاثة أيام في دبي بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء.

وقال وكيل وزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، الدكتور عمر النعيمي، إن الإمارات تولي اهتماماً خاصاً بملف العمالة الذي تديره الوزارة بموجب منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والأدوات الرقابية بهدف تعزيز وحماية حقوق العمال، وضمان مصالح أصحاب العمل، الأمر الذي يعزز استقرار بيئة العمل ويدعم أعمال التنمية الشاملة في الدولة.

وأكد النعيمي حرص الوزارة على تعزيز معايير العمل بما يتفق مع متطلبات وضوابط منظمة العمل العربية، إضافة إلى العمل من أجل تحديث آليات سوق العمل العربية ونظم الحماية الاجتماعية ذات الصلة.

وأوضح أن تفعيل الحوار من خلال اللقاءات المباشرة وفعاليات التشاور والتباحث بين منظمة العمل العربية والدول العربية الأعضاء في المنظمة يسهم في الوصول إلى فهم مشترك للمحاور والمسائل ذات الصلة، خصوصاً ما يتعلق بتشريعات العمل العربية.

من جانبه، ثمن مدير عام منظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، دور الإمارات البارز في دعم منظمة العمل العربية المتواصل لفعالياتها، إضافة إلى المساهمات التي تقوم بها الوزارة في كل ما يخدم قضايا العمل والعمال.