محمد بن راشد: الشباب العربي اللبنة الأساسية لبناء المجتمعات وصناعة مستقبل الحضارات

المصدر: دبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الشباب العربي هم اللبنة الأساسية لبناء المجتمعات وصناعة مستقبل الحضارات، حيث تتواصل بقدراتهم وطاقاتهم الإبداعية مسيرة التطور والتقدم في شتى المجالات، وتتحقق الآمال والطموحات في استعادة دورنا وأمجادنا وصناعة غدٍ مشرق وأفضل لمجتمعاتنا وأجيالنا المقبلة.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، بحضور كل من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي خليفة سعيد سليمان، الشباب المشاركين في الدورة الثانية من برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة»، الذي بدأت فعالياته في دبي وينظمه مركز الشباب العربي.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «الإعلام محرك رئيس لبوصلة مسيرة التقدم ومنحنى تطور المجتمعات، فهو محفز للطاقات وناشر للمعرفة والمعلومات ومساهم في حل التحديات، ولذا فإن تهيئة جيل وقادة جدد في المجال لديهم إلمام وقدرة على التعامل مع سرعة المتغيرات وتنوّع القنوات ضرورة للمحافظة على المكتسبات ومواصلة مسيرة الإنجازات».

وقال صاحب السمو: «أنتم من اليوم قادة للمستقبل ومسيرة تطور الإعلام في عالمنا العربي، ويقع على عاتقكم مسؤوليات كبيرة ومهام جسيمة في نشر الأفكار وترسيخ الإيجابية في مجتمعاتكم، وعكس صورة حضارية مشرقة عن واقعكم ومستقبلكم، ومساعدة مجتمعاتكم في الاستفادة من التحديات لصناعة فرص تكون أساساً لمستقبل أفضل».

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء على محتوى البرنامج الهادف للارتقاء بخبرات المواهب الإعلامية الشابة والمؤثرين الإعلاميين في الوطن العربي وصقل مهاراتهم للمساهمة في تأسيس بيئة إعلامية متكاملة وإيجابية، تضمن استمرارية تطور القطاع وتجعله أكثر قدرة على مواكبة التغيرات المتسارعة فيه التي يقودها الشباب بشكل كبير.

ويشتمل برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة» على برامج تدريبية وورش عمل ودورات متخصصة في مجال الإعلام التقليدي والرقمي، هدفها صقل مهارات الإعلاميين الشباب العرب.