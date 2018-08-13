النظر في نزاع بين زوجين على يخت قيمته 1.6 مليار درهم

المصدر: محمد فودة - دبي

تعتزم محكمة الأحوال الشحصية في دبي قريباً حسم مصير يخت بالغ الفخامة، قيمته تناهز 350 مليون جنيه استرليني، نحو مليار و600 مليون درهم، في إطار معركة قضائية دولية بين المليارير الروسي الشهير في قطاع النفط فارغاد أركميدوف وزوجته السابقة تيتانيا أخمدوف، التي استطاعت نقل المعركة إلى بريطانيا والحصول على حكم بتسوية ضخمة بلغت 453 مليون جنيه إسترليني.

واحتجز اليخت «لونا» الذي يعد أحد أفخم اليخوت في العالم بواسطة السلطات المعنية في دبي خلال شهر فبراير الماضي، وفق مذكرة قضائية في إطار النزاع بين المليارير الروسي وزوجته السابقة حول تسوية الطلاق التي حددتها محكمة انجليزية بـ453 مليون جنيه استرليني، وتم تحريك اليخت أخيراً من الحوض الجاف إلى ميناء راشد استعداداً لحسم النزاع.

وشرعت المحكمة التجارية بدبي في نظر القضية بداية، لكن أحيلت أخيراً إلى محكمة الأحوال الشخصية بناء على طلب من محامي الزوج، باعتبارها نزاعاً بين زوجين، وعقدت المحكمة جلسة استماع أمس، وقررت تأجيل النظر في القضية لجلسة بتاريخ 26 أغسطس الجاري، لتحدد ما إذا كان اليخت سيكون من نصيب ملياردير النفط أو زوجته السابقة.

ورفض الملياردير الروسي الاعتراف بالتسوية التي صدرت في بريطانيا، وأفاد بأنه طلق زوجته في موسكو عام 2000، وعلى الرغم من اعترافها بأنها كانت علاقة طويلة بخبير تقني بريطاني لفترة طويلة إلا أنه ظل ينفق عليها ببذخ، لكنها أقامت ضده دعوى قضائية في بريطانية عام 2012 وحصلت بموجبها على حق في تسوية قيمتها 453 مليون جنيه استرليني، من ضمنها اليخت محل النزاع.