شرطي ينجح في حل خلاف بين زوجين بعجمان

المصدر: محمد الرفاعي – عجمان

تمكن محقق جنائي بمركز شرطة المدينة بشرطة عجمان المساعد أول حمد سلطان مرداس، من الإصلاح بين زوجين عربيين على إثر خلاف أسري وقع بينهما دفعهما الى اللجوء إلى الشرطة لحله، إذ قام بنصحهما قبل تفاقم المسألة وإحالتها للقضاء، من خلال بذله جهود كبيرة خلال يوم دوامه في مركز الشرطة لإقناع الزوجين بالعدول عن تقديم الشكوى وإنهاء الخلاف.

وتفصيلاً، استقبل مركز شرطة المدينة في عجمان زوجين عربيين قدما إلى المركز، وقد كانا متخالفين بسبب خلافات زوجية وأسرية وقعت بينهما، وبعد تهدئتهم، قام المساعد أول حمد سلطان مرداس بالحديث معهما ونصحهما بأن لديهما أولاد، وقد يكلفهم قرارهما بالانفصال أو الشكوى الكثير مستقبلاً، وبعد العديد من المحاولات استطاع الشرطي من حل المسألة بين الزوجين بشكل ودي، ورجعا إلى المنزل مع بعضهما البعض بعد أن تم تسوية الخلاف والمصالحة بينهم.

وتواصل برنامج الرابعة والناس بعد علمه بالواقعة مع المساعد أول حمد سلطان مرداس وقدم له رسالة شكر وعرفان على جهوده وحكمته في الاصلاح بين الزوجين عبر أثير الخط المباشر للبرنامج.

وقال المساعد أول حمد سلطان مرداس إنه أقدم على فعل ذلك حباً لعمل الخير والإصلاح بين الناس، مشيراً إلى أنه سعى جاهداً لحل الخلاف بعد أن اكتشف أن لدى الزوجين أولاد، حيث رأى بأن الخلاف قد يؤثر عليهم مستقبلاً، وليس للأولاد ذنب بالذي يحصل بين الأبويين، داعياً أولياء الأمور والأزواج بالابتعاد عن الخلافات أمام الأولاد وتفاديها، وحلها ودياً قبل تفاقمها والوصول بها إلى الشرطة.

