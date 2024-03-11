الصحة: الأطباء الإماراتيون ركيزة أساسية في نظامنا الصحي

أكد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور محمد سليم العلماء، أن الأطباء الإماراتيين يشكلون ركيزة أساسية في نظامنا الصحي. وقال «نحن في وزارة الصحة ووقاية المجتمع نثمن جهود وتضحيات الأطباء الإماراتيين ودورهم في الارتقاء بجودة حياة سكان الدولة، فهم يشكلون ركيزة أساسية في نظامنا الصحي، من خلال ما يجسدونه من التزام حقيقي وتميز في أداء مهامهم».

وأكد بمناسبة يوم الطبيب الإماراتي «الالتزام الكامل بدعمهم وتوفير البيئة الملائمة لتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح في مواصلة رسالتهم النبيلة في خدمة الوطن والمجتمع». وقال إن دولة الإمارات تحتفل في يوم الطبيب الإماراتي بالجهود الكبيرة والمتميزة التي يقدمها الأطباء الإماراتيون في الارتقاء بصحة أفراد المجتمع، إذ يعبر هذا اليوم عن فخرنا واعتزازنا بالكفاءات الطبية الوطنية، ويبرز إنجازاتهم وتفانيهم وسعيهم لتقديم الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع وفقاً لأفضل مستويات الجودة، وإن تكريمهم في هذا اليوم يعكس رؤية قيادتنا الحكيمة لتطوير وتقدّم القطاع الصحي في الدولة من جانب، ولتشجيع الكوادر الطبية الإماراتية والإشادة بدورهم الرئيس في بناء وتطوير القطاع الصحي من جانب آخر.