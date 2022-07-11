81.4 مليار درهم استثمارات صحية في الدولة العام الجاري

المصدر: وجيه السباعي - دبي

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن قيمة الاستثمارات في القطاع الصحي داخل الدولة بلغت 81.4 مليار درهم، العام الجاري، فيما يتوقع أن ترتفع القيمة في عام 2030 لتصل إلى 139.9 مليار درهم، بمعدل نمو يبلغ نحو 7.2% سنوياً، عازية ذلك إلى دعم الحكومة للقطاع الصحي، وإلى التشريعات الحديثة التي تسهم في مواكبة مستجداته.

وأكدت الوزارة لـ«الإمارات اليوم»، أن الاستثمار في قطاع الأدوية شهد طفرة كبيرة خلال العام الجاري، إذ وصل إلى 14.4 مليار درهم، فيما يُتوقع أن يصل إلى 23.8 مليار درهم عام 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 6.8%.

وحددت الوزارة خمسة أسباب وراء نمو الاستثمار في القطاعين الصحي والدوائي في الدولة، تمثلت في توجهات الحكومة ودعمها لهما، وتزايد الوعي الصحي لدى سكان الدولة بالأمراض وضرورة علاجها، وانفتاحهم على العالم، ما أسهم في رفع مستوى متطلباتهم من حيث جودة الخدمات الصحية، ونمو السياحة العلاجية، ودعم الحكومة لدور القطاع الخاص، ونجاح مبادرات التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والتشريعات الحديثة التي أسهمت في استقطاب الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأكدت الوزارة أن «القرارات التي أصدرتها الدولة وأجهزتها الرسمية محلياً واتحادياً أثرت إيجاباً، على نحو ملحوظ، في توفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الصحي، الأمر الذي انعكس على زيادة الاستثمار فيه».

وتابعت أن القرارات تشمل تسهيل وتسريع إجراءات استخراج التراخيص التجارية وتراخيص مزاولة المهن، ليصبح ما تستغرقه من وقت أقل من 48 ساعة من تاريخ استكمال الوثائق اللازمة، وتثبيت رسوم الخدمات الحكومية حتى نهاية 2020.

وأضافت أن مطالبة المنشآت الطبية بالحصول على الاعتماد الدولي أسهمت أيضاً في تعزيز الثقة بالخدمات الصحية، وتالياً تشجيع السياحة العلاجية في الدولة، والحدّ من السفر للعلاج بالخارج.

كما أدت القرارات الخاصة بإلزامية التأمين الصحي لشرائح المجتمع إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحية، خصوصاً في ظل ارتفاع مستوى دخل الفرد في الدولة.

وعلى صعيد القوانين والأنظمة الصحية، قامت الوزارة بتحديث القوانين التي تكفل تسهيل إجراءاتها والحفاظ على أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات الصحية، كما أصدرت قوانين جديدة تنظم الممارسات والخدمات الصحية المستحدثة، ما خلق آفاقاً للاستثمار في هذا المجال.

وذكرت الوزارة أنها تنفذ خطة متكاملة لدعم وتنمية القطاع الدوائي في الدولة، ترتكز على تشجيع التعاون بين الشركات العالمية والمصانع المحلية، وزيادة التنوع في الأصناف الدوائية المصنعة محلياً من خلال صناعة اللقاحات والأدوية البيولوجية، وتطوير برامج الدراسات الإكلينيكية التي كانت تجرى من المرحلة الرابعة إلى المراحل الثالثة والثانية والأولى، وتشجيع الابتكار من خلال حماية بيانات الأبحاث والدراسات التي أجريت للأدوية المبتكرة.

وتابعت أن الخطة تشتمل أيضاً على دعم المصانع الوطنية من خلال التشريعات التي تنظم عملها، مثل قبول ملفات الموافقات التسويقية لمنتجات 24 شهراً قبل انتهاء الحماية الممنوحة للمنتجات المبتكرة، إضافة إلى ميزة سعرية تمنح للأدوية التي تصنع بالكامل في الدولة، وتشجيع الوعي بالإبلاغ عن الآثار الجانبية إلكترونياً وعبر التطبيق الذكي UAE RADR، وزيادة نسبة ضباط اليقظة الدوائية المسجلين لدى الوزارة لمتابعة سلامة ومأمونية الأدوية في مرحلة ما بعد التسويق.

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