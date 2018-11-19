«صحة دبي» تدشن مركزاً للتدخل المبكر لعلاج الأطفال

المصدر: دبي - وام

دشنت هيئة الصحة في دبي مركز التدخل المبكر لعلاج الأطفال التابع لقطاع الرعاية الصحية الأولية للإسهام في تحقيق أهداف وتوجهات حكومة دبي في ما يخص رعاية أصحاب الهمم، إلى جانب تعزيز منظومة الوقاية من الأمراض التي تتبنى الهيئة تنفيذها.

وأنشئ المركز الذي يفتح بابه للأطفال منذ الولادة حتى السادسة من العمر في مبنى مستقل وملحق بمبنى مركز المزهر الصحي، حيث حرصت الهيئة على إضفاء كل عوامل الخصوصية للمتعاملين مع المركز والمترددين عليه من الأطفال وأولياء أمورهم.

وقال مدير عام الهيئة حميد محمد القطامي لدى تدشينه المركز، إن المركز يسهم مباشرة في تحقيق أهداف استراتيجية حكومة دبي في شأن أصحاب الهمم وما تضمنته الاستراتيجية من برامج صحية تتصل بالكشف المبكر عن الأمراض والتدخل المبكر والدمج، وغير ذلك من البرامج المهمة الطموحة التي تعمل الهيئة على تنفيذها وتحقيق أهدافها.

وأوضح أن اختصاصات المركز الجديد تتكامل مع اختصاصات عيادات الأطفال في مراكز الرعاية الصحية الأولية وجهود الكشف المبكر عن الأمراض، خصوصاً المسبب منها لأية إعاقة حسية أو حركية أو ذهنية، والتي تتم وفق أحدث تقنيات التشخيص وأجهزة الفحص المتقدمة.