ضم مرضى الالتهاب الكبدي «سي» إلى مظلة التأمين في دبي

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن ضم مرضى الالتهاب الكبدي (سي) لمنظومة الضمان الصحي، في خطوة غير مسبوقة ضمن سلسلة الرعاية المتكاملة التي توفرها، بالتعاون مع شركات التأمين والأدوية، للمصابين بالأمراض المزمنة، والتي بدأتها نهاية العام الماضي بإلحاق مرضى السرطان بقوائم المستفيدين من باقات التأمين المتنوعة.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع، الذي ترأسه المدير العام للهيئة، حميد محمد القطامي، أخيراً، بحضور المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك، أحمد النعيمي، إلى جانب ممثلي قطاع التأمين الصحي وشركات الأدوية.

وقال القطامي إن الهيئة تمكنت من ضم أكثر من أربعة ملايين شخص إلى مظلة التأمين الصحي، في وقت بدأت تنفيذ مجموعة من المبادرات الصحية والإنسانية، كان أهمها مبادرة «دبي لعلاج السرطان ـ بسمة»، وهي مبادرة غير مسبوقة عالمياً، لارتباطها بمرض السرطان، الذي لا يشمله أي نظام للتأمين الصحي في الدول والمدن الأخرى.

وأكد أن توسيع نطاق مظلة الضمان الصحي لتشمل رعاية المصابين بالأمراض المزمنة، من شأنه تعزيز توجهات الإمارات والأجندة الوطنية، وما يرتبط بذلك من أهداف الرؤية الوطنية لعام 2021، التي ترمي إلى تحقيق نظام رعاية صحية على مستوى عالمي، يرتكز على دعم الطب الوقائي، والحد من انتشار الأمراض المعدية.

وأشار إلى أن ضم فئات من الأمراض المزمنة، على اختلاف نوعيتها، إلى قوائم المستفيدين من التأمين الصحي، يفتح نوافذ الأمل للمرضى، ويخفف كثيراً من معاناتهم الصحية والاقتصادية، حيث يتكفل التأمين الصحي بكلفة العلاج، بداية من الفحوص وحتى مثول المريض للشفاء.

ودعت الهيئة مرضى الالتهاب الكبدي (سي) الراغبين في الاستفادة من باقات التأمين الصحي الشاملة، إلى زيارة موقع «إسعاد» التابع لها على الرابط ( http:/‏‏‏‏/‏‏‏‏www.isahd.ae )، للتعرف إلى كيفية الاستفادة من الخدمات والباقات التأمينية المتوافرة.