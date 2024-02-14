المدير التنفيذي لـ "علي بابا": الإمارات نجحت في جمع القادة والمؤثرين العالميين تحت سقف واحد

أكد مايكل إيفانز، المدير التنفيذي لمجموعة "علي بابا"، الشركة الصينية العملاقة، أن القمة العالمية للحكومات شكلت فرصة للتعلم من تجارب الآخرين واستكشاف الأسواق الناشئة حول العالم، والاجتماع مع أبرز ممثلي الشركات العالمية ورواد الأعمال.

ودعا إيفانز، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثالث للقمة العالمية للحكومات في دبي، إلى الاستمرار في عقد ذلك المنتدى العالمي على أرض الإمارات التي نجحت في توحيد وجمع نخبة من القادة والمؤثرين العالميين على طاولة واحدة لتحديد الاتجاهات الجديدة، مضيفاً أن العالم يحتاج المزيد من تلك الاجتماعات والجلسات لطرح وجهات النظر والأفكار الملهمة وتطبيقها على التحديات التي يواجهها العالم.

وأعرب المدير التنفيذي لمجموعة "على بابا" الصينية، عن تقديره لدولة الإمارات لتنظيمها نسخة استثنائية للقمة العالمية للحكومات والتي جمعت بها جميع الخبراء العالميين ورواد الأعمال وممثلي الحكومات والقطاع الخاص تحت سقف واحد.

وأضاف، أن القمة العالمية ضمت الكثير من الحوارات والنقاشات حول دور التكنولوجيا في سوق العمل، لافتاً إلى عقده الكثير من اللقاءات الثنائية والمشتركة على هامش القمة مع رواد الأعمال حول العالم.

وتختتم اليوم القمة العالمية للحكومات 2024 أعمال يومها الثالث والأخير في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.

وشهدت القمة في يومها الختامي، مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، و120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.