الرومي: 30 تريليون دولار قيمة الفرص المستقبلية العقد المقبل

أكدت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، عهود بنت خلفان الرومي، أننا نعيش اليوم عصر التحولات المتسارعة والمتغيرات المستجدة، وهذه التحولات سبّبت طلباً عالمياً متزايداً على التنظيم والتشريع، أو ما نسميه «ثورة تشريعات»، مضيفة: «بالتعاون مع الأمم المتحدة رصدنا في تقرير (الفرص المستقبلية) فرصاً جديدة تقدر بأكثر من 30 تريليون دولار في القطاعات المستقبلية بحلول العقد المقبل؛ ولا يمكن استثمار هذه الفرص إلا من خلال التنظيم والتشريع الاستباقي.

وأشارت خلال كلمتها بافتتاح «المنتدى العالمي لتصميم المستقبل»، إلى أن أغلب تشريعات العالم وضعت في القرن الـ20، لكننا نعيش اليوم عصر التحولات العالمية المتسارعة، إذ لدينا تحديث تشريعي كل سبع دقائق على مستوى العالم، فيما بلغ معدل التغييرات التشريعية 500% في العقد الماضي، وأصبح لدينا طلباً عالمياً مزدهراً للتشريعات في السوق العالمية، إذ بلغت قيمة سوق التشريعات الجديدة في العالم 31 مليار دولار.

وقالت إن التكنولوجيا هي المحرك الرئيس للتحول التشريعي، نتيجة التقدم السريع في توظيف التقنيات الحديثة في جميع جوانب الحياة اليومية، واليوم تدخل التشريعات سباق التطور مع الابتكار الرقمي الذي أدى إلى ظهور قطاعات ونماذج أعمال جديدة بشكل متسارع، إلا أن التشريعات واللوائح التنظيمية لا تتطور بسرعة تطور الابتكار الرقمي نفسها.

وأضافت: «اليوم لدينا لغات مستقبل جديدة للتشريعات تضعها التكنولوجيا من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، وتنفذها التكنولوجيا التشريعية، بما يحقق الفرص والسرعة، ويحسّن الكفاءة، ويخفض التكاليف».

وقالت الرومي: «نحتاج اليوم إلى تطوير الآليات المناسبة للحكومات للتعامل مع قطاعات بلا تشريعات في غالبية دول العالم؛ فعلى سبيل المثال من المتوقع أن يصل سوق الفضاء إلى 1.5 تريليون دولار بحلول 2030، فدولة الإمارات كانت سبّاقة في إصدار قانون الفضاء، لتحفيز الاستثمار، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في قطاع مستقبلي واعد».

من جانبه، أعلن المدير العام للهيئة العامة لتنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار، إطلاق مبادرة «منظومة البيئة التشريعية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات (ICT Regulatory Sandbox)»؛ المشروع الوطني الرائد الذي يندرج ضمن دور الهيئة كممكّن ومنظّم لقطاع الاتصالات والمعلومات والحكومة الرقمية.

وقال المسمار إن منظومة البيئة التجريبية التشريعية تهدف إلى خلق بيئة تنظيمية مرنة، تسمح بإطلاق حلول وخدمات مبتكرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تمكين ريادة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي نحو التحول الرقمي.

وأشار إلى أن إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تكليف الجهات المختصة إعداد دراسة عاجلة ورفعها إلى مجلس الوزراء حول الطريقة المثلى للاستفادة الحكومية من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة مثل ChatGPT وتأثيراته المستقبلية في القطاعات التعليمية والصحية والإعلامية وغيرها، وكيفية التعامل الحكومي الإيجابي والآمن مع هذه التقنيات، يمثل ترجمة عملية لما يمكن تسميته «المدرسة الإماراتية في التفكير المستقبلي».