"المعرفة" تحدد عدداً من المتطلبات لعمل المعلم في المدارس الخاصة بدبي

المصدر: أمين الجمال - دبي:

حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية عدداً من المتطلبات التي يتوجب على المعلمين استيفاؤها للعمل في المدارس الخاصة بإمارة دبي، وذلك بهدف تعزيز جودة التعليم في المدارس، ولضمان امتلاك الكوادر التربوية الكفاءة المهنية.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن للمعلمين العمل في المدارس الخاصة بالإمارة من خلال استيفاء متطلبات أساسية تتعلق بمؤهلاتهم العلمية للحصول على الموافقة المبدئية (إخطار التعيين)، ومن ثم استيفاء المتطلبات الخاصة بالتسجيل في نظام تصاريح الكوادر التربوية.

ويجب على المعلم الحصول على موافقة مبدئية (إخطار تعيين) من الهيئة لمزاولة العمل كمعلم في مدارس دبي الخاصة، حيث تقوم المدرسة بتقديم طلب الحصول على هذه الموافقة المبدئية، وفقاً لنوعين؛ هما "معلم الصف"، و"معلم مادة دراسية".

وذكرت الهيئة أن معلم الصف، يجب أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في التربية، أو شهادة/دبلوم دراسات عليا في التربية، أو ماجستير في التربية، على أن يكون المؤهل معتمداً ومعترفاً به، وأما معلم مادة دراسية، فإنه يجب أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل معتمدة ومعترف بها في تخصص متصل بالمادة التي يدرسها في المدرسة.

ويُصرَّح للمعلم الحاصل على الموافقة المبدئية من الهيئة بالعمل في المدرسة، واستكمال إجراءات الحصول على تصريح العمل من الجهات الحكومية المعنية، وبعد الحصول على الموافقة المبدئية، يسجل المعلم من خلال مدرسته، في نظام الهيئة الإلكتروني الخاص بتصاريح الكوادر التربوية.

وذكرت الهيئة سبع متطلبات لاستكمال عملية التسجيل، تشمل المؤهل التخصصي، والمؤهل التربوي لمعلمي المواد الدراسية التخصصية، ومؤهلات إضافية خاصة لتدريس بعض المواد والمناهج، وإجادة لغة التدريس، وتحديد الوضع القانوني للمعلم، واللياقة لمزاولة مهنة التدريس، وشهادة حسن السيرة والسلوك.

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