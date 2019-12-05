«محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي» تبحث انضمام الأردن للجائزة

المصدر: عمان - الإمارات اليوم

استقبل وزير التربية والتعليم في الأردن، الدكتور تيسير النعيمي، في مكتبه في عمان، أمين عام جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي، الدكتور حمد الدرمكي، لمناقشة انضمام الأردن للجائزة في دورتها الثالثة وتطبيق الجائزة وآليات العمل، ونشر معاييرها في الميدان التربوي الأردني.

وأكد النعيمي حرص الوزارة على المشاركة الفاعلة في الجائزة في دورتها الثالثة 2019/‏‏‏2020، مشيراً إلى أن انضمام الأردن للجائزة يتيح لمعلميها منافسة أقرانهم، وإبراز قدراتهم وخبراتهم.

من جانبه، قدم الدرمكي عرضاً عن دور الجائزة في إثراء العملية التعليمية من خلال قدرتها على إحداث قفزات استثنائية في مساراتها بما يسهم في تحقيق توجهاتها نحو نهضة تنموية شاملة، يشكل التعليم عمودها الفقري، وركيزة نحو انطلاقات هائلة في كل مناحي الحياة ومجالاتها. وأكد الدرمكي أن الجائزة تهدف إلى تمكين المعلمين المتميزين والمبتكرين وتكريمهم، والإسهام في إعداد كفاءات المستقبل في الميدان التعليمي.