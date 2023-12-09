وزير البيئة القطري: نجاح باهر للإمارات

أثنى وزير البيئة والتغير المناخي في قطر، فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، على الجهود الحثيثة التي بذلتها دولة الإمارات في رئاستها مؤتمر الأطراف (COP28)، والخروج بنتائج مبهرة خلال القمة الناجحة، مشيداً بدورها في طرح مبادرات مستدامة تفيد العالم ومنطقة الخليج.

وأضاف وزير البيئة القطري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) - على هامش حضوره اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف (COP28) في دبي - أنه قام بزيارة جناح دولة الإمارات، حيث اطلع على العديد من المبادرات المستدامة في مجال التحول إلى الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري، لافتاً إلى أن «COP28» يشهد حضوراً لافتاً لممثلي دول العالم، من أجل استعراض خدماتهم ومنتجاتهم المبتكرة.

ودعا الوزير القطري إلى ضرورة الاستثمار في قمة المناخ، والخروج بتوصيات مهمة تفيد سكان العالم، وتدعم الدول النامية، وتضع حلولاً مبتكرة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.