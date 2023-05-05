الإمارات رائدة عالمياً في نموذج «10X» لتسريع الأعمال

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن دولة الإمارات تعد من أولى دول العالم التي طبقت نموذج العمل المؤسسي «10X» بنجاح منقطع النظير، ساعدها على تحقيق إنجازاتها اللافتة والمتلاحقة على مختلف المستويات، مشيرة إلى أن الإمارات تبنّت مفهوم المسرعات الحكومية «10X» منذ سنوات عدة، بغية تسريع ومضاعفة وتيرة إنجازات المؤسسات الحكومية، وتعزيز تنافسية الدولة وكفاءتها الحكومية، وترسيخ ريادتها العالمية في شتى المجالات، بما يحقق تطلعات وطموحات القيادة.

ويعتبر نظام «10X» نموذج عمل جديداً، تقوم فكرته على مضاعفة جهود فريق عمل المؤسسة، وتكثيف الأنشطة والمسؤوليات الملقاة على عاتق الموظفين، بهدف تسريع وتيرة العمل.

وذكرت الهيئة، في العدد الأخير لمجلة «الموارد البشرية»، أن مهارات تسريع ومضاعفة الإنجازات كانت على الدوام منهجية عمل في دولة الإمارات، ساعدتها على تحقيق إنجازات في نصف قرن، كانت تحتاج إلى مئات السنين من التخطيط والتنفيذ والعمل بوتيرة طبيعية، مشددة على أن مضاعفة الإنجاز يعد أحد مبادئ وأدوات فكر اللامستحيل الذي تبنته دولة الإمارات، التي حلّت ضمن أفضل 10 دول في العالم في 432 مؤشراً تنافسياً.