رجل يطالب بإسقاط حضانة ابنته من مطلقته

رفضت محكمة دبا الفجيرة الاتحادية، دعوى رجل طالب بإسقاط حضانة ابنته من مطلقته لمنعه من رؤيتها، وذلك لعدم ثبوت ما يفيد به المدعي.

وتفصيلاً، أقام رجل دعوى قضائية يطالب فيها بإسقاط حضانة ابنته من المدعي عليها، لعدم تمكينه من رؤيتها، على الرغم من وجود حكم يمكنه من رؤيتها كل أسبوع، كما طالب بإسقاط نفقتها بعد ضمها له.

واستحضرت المحكمة شهوداً في أوراق التحقيق، حيث ذكر الشاهد الأول بعد أن حلف اليمين بأن العلاقة التي تربطه مع المدعي هي علاقة صداقة، وشهد بأنه حضر معه في إحدى المرات قبل خمسة أشهر أثناء اصطحابه ابنته لتمكينه من الرؤية، مشيراً إلى أن المدعي وابنته كانا سعيدين، وقد أخذها لشراء بعض الأغراض وأذكر بأنني كنت بصحبته مرة أخرى إلا أنه لم يتم إخراج ابنته له، وبعدها توجه إلى مركز الشرطة لإثبات الحالة.

وقال الشاهد الآخر: «تربطني علاقة صداقة مع المدعي، وقد سمعته يحضر أسبوعياً لرؤية ابنته، وقطع مسافة مدتها ساعتان، واتصل بي المدعي في إحدى المرات وكان فرحاً لكونه مصطحباً ابنته للمبيت معه، وكنت أسمع صوتها وهي تطلب من والدها أن يتواصل مع أمها من أجل إبقائها يوماً إضافياً عند والدها.

فيما قال شاهد النفي: تربطني علاقة بالمدعى عليها، كونها شقيقتي وأشهد بأن المدعي غير ملتزم تنفيذ الرؤية وفقاً للاتفاقية الأسبوعية، وكان يتحجج بظروف، ما أفقده التواصل مع ابنته خلال الأشهر الماضية، ولدي ما يثبت ذلك من رسائل كوني همزة الوصل بين الطرفين، كما أنه يدعي أن ابنته ترفض رؤيته بتحريض من أمها، وهذا غير صحيح، حيث إن الابنة ترفض الذهاب مع والدها بسبب انقطاعه عنها، وعدم تعودها عليه».

وقضت المحكمة برفض دعوى إسقاط حضانة المدعى عليها للابنة، وبالتالي نفقتها لعدم ثبوت ادعائه.