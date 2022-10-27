رسالة زوجية عبر «واتس أب» تقود خليجياً إلى المحكمة

أدانت محكمة الجنايات في دبي، خليجياً اتهم بسبّ زوجته في رسالة من خلال أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي «واتس أب»، وقضت بتغريمه 5000 درهم، مستندة إلى اعترافه، رغم ادعائه لاحقاً بكيدية الاتهام.

وأفادت الزوجة في تحقيقات النيابة العامة بأنها كانت في منزلها حين تلقت رسالة نصية من هاتف زوجها يوجه إليها عبارات سب، فلم تردّ عليه، أو تتخذ إجراء حياله، لكنه كرر الرسالة مرة أخرى بعد أيام من الواقعة الأولى، فتقدمت ببلاغ لدى مركز الشرطة المختص وأرفقت صورة من الرسالة التي تلقتها، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات.

وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة اعترف بالواقعة، لكن دفع ممثله القانوني بكيدية الاتهام في ظل وجود خلافات زوجية بينهما.

وأفادت المحكمة، في حيثيات الحكم، بأنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى، التي تؤكد أن المتهم سبّ زوجته بألفاظ شائنة، وعبارات تحقر من شأنها أمام ذويها، وتحط من قدرها، وتخدش شخصها.

وأشارت إلى اطمئنانها إلى اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة، الذي جاء عن إرادة حرة واعية، ما يؤكد توافر أركان الجريمة في حقه بما يتعين إدانته وعقابه.

وحول دفعه بكيدية الاتهام لوجود خلافات أسرية بينهما، أشارت إلى أن هذا الدفع لا يستوجب رداً من قبل المحكمة، في ظل توافر أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها، مؤكدة أنها ترى من ظروف الدعوى أخذ المتهم بقسط من الرأفة، وقضت بتغريمه 5000 درهم.