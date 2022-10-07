رجل يطالب شاباً بسداد دين شقيقه

قضت محكمة العين الابتدائية، برفض دعوى أقامها رجل ضد شاب، طالب بإلزامه بأن يؤدي له 19 ألف درهم قيمة مبلغ تسوية تجارية بينه وشقيق الشاب.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد شاب، طلب بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 19 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، موضحاً أن الشاب تكفل بسداد مبلغ المطالبة نيابة عن شقيقه، وعند مطالبته بالمبلغ ماطل في السداد.

فيما أنكر الشاب ارتباطه مع المدعي بأي عمل تجاري، وأنكر انشغال ذمته بأي مبالغ، موضحاً أن شقيقه دخل في أعمال تجارة السيارات مع المدعى، وخسرت التجارة ورفض المدعي تحمل الخسارة، وأنه تدخل بينهما لعمل تسوية وأرسل رسالة «واتس أب» للمدعي، وطلب منه الحضور لمكتب محامي لعمل تسوية بمبلغ 19 ألف درهم، إلا أن شقيقه رفض وأكد عدم استحقاقه المبلغ، لكونه تسلّم أرباحاً من التجارة تعدّت رأس المال الذي دفعه.

وأفاد المدعي بأنه كان على شراكة بشقيق الشاب في تجارة سيارات، وأنه كان له في ذمة شقيقه 26 ألف درهم، وبعد خروج شقيقه من الحجز، تكفل الشاب بسداد 19 ألف درهم، وهو المبلغ الذي تمت التسوية عليه بينهما.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من الأوراق أن التسوية التي أبرمت أمام مكتب المحاماة، كانت بين المدعي وشقيق الشاب، والشاب كان وسيطاً في تلك التسويات، ولم يصدر أي تعهد أو التزام منه بشأن سداد تلك المبالغ، ومن ثم تنتفي عن الشاب صفته في الدعوى، ويتعين والحال كذلك القضاء برفض الدعوى في مواجهته، وحكمت المحكمة برفض الدعوى.