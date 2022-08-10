محاكم رأس الخيمة تفصل في 98% من القضايا المدنية والجزائية خلال النصف الأول من العام الجاري

أعلنت دائرة محاكم رأس الخيمة الفصل في 98% من القضايا المدنيةوالجزائية في درجات التقاضي الثلاثة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، حيث نظرت المحاكم في 5857 قضية مدنية وجزائية، وفقاً للتقرير

النصف سنوي الصادر عن إدارة التفتيش القضائي.

وأوضح رئيس دائرة المحاكم، المستشار أحمد محمد الخاطري أن سرعة الفصل في القضايا وكفاءة العمل القضائي في الإمارة، وسهولة الإجراءات،ساهمت بشكل كبير في إنجاز القضايا والبت فيها بشكل سريع دون الإخلال بحقوق المتقاضين ورفع مستويات السعادة وجودة حياة السكان برأس الخيمة.

وأشار الخاطري، إلى أن عدد القضايا المنظورة في النصف الأول من العام الجاري بلغ 5857 قضية، مدنية وجزائية، من بينها 3343 قضية مدنية، و2514 قضية جزائية، فيما وصل إجمالي عدد القضايا المحكوم فيها في درجات التقاضي الثلاثة 5723 قضية، منها 3258 قضية مدنية، و2465 قضايا جزائية، لتصل نسبة الفصل في القضايا المدنية 97.74% وفي القضايا الجزائية بنسبة 98% .

وأوضح أن المحكمة الابتدائية نظرت في 4835 قضية، وفصلت في 4727 قضية، بنسبة فصل 98%، كما نظرت محكمة الاستئناف في 812 قضية مدنية وجزائية، وحكمت في 799 منها، بنسبة فصل 99%، ونظرت محكمة

التمييز 201 قضية مدنية وجزائية وفصلت في 197 قضية منها، بنسبة 94%،ولفت إلى أن عدد القضايا التجارية المنظورة بلغت 1203 قضية حيث تم الفصل في 1158 منها، بمعدل فصل 97%، أما القضايا المدنية فتم النظر في 558 قضية والفصل في 542 منها بمعدل فصل 97.48%.

وذكر أنه تم النظر في 647 قضية عمالية وتم الفصل في عدد 646 منها،بمعدل فصل 99.84%، وفي قضايا الأحوال الشخصية والتركات نظرت المحاكم في 312 قضية وتم الفصل في عدد 309 منها، بمعدل 99.35%، بينما بلغ عدد قضايا الأمور المستعجلة 54 قضية وتم الفصل في 53 منها، بنسبة 98.14%، وبالنسبة لقضايا التنفيذ فقد تم فصل في جميع القضايا المنظورة بنسبة 100%.