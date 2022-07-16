رسالة إلى شاب تكلف فتاة 20 ألف درهم

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

تسبب خلاف بين فتاة وشاب، في قيام الأولى بإرسال رسائل سب وقذف إلى الثاني، وتم تغريمها مبلغ 5 آلاف جنية بموجب حكم جزائي، فيما ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية الفتاة بأن تؤدي للشاب مبلغ 15 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية، والأدبية التي أصابته، نتيجة قيامها بالاعتداء عليه بالسب والقذف.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوة قضائية ضد فتاة، طالب في ختامها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 51 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية و المعنوية التي لحقت به كذلك إلزامها بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المدعى عليها قامت بسبه عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي واتس أب بعبارات تخدش شرفه وكرامته، وتم إدانتها بموجب حكم جزائي بتهمة السب المسندة إليها وعاقبتهاو المحكمة بالغرامة بمبلغ 5 آلاف درهم وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، فيما أنكرت المدعى عليها جميع الاتهامات الواردة بالحكم الجزائي ودفعت أن الدعوى كيدية وطلبت رفضها.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي أدينت بموجبه المدعى عليها هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة دعوى التعويض إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبها المتمثل في سب المدعي يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة، إلى أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وقد أصاب المدعي من فعل المدعى عليها الغير المشروع أضرار مادية ومعنوية تمثلت فيما أصابه من أن العبارات الواردة في الرسائل خادشه لاعتبار المدعي ومن شأنها أن تجعله محل ازدراء الآخرين، كما أن ذلك الخطأ قد ألحق بالمدعي أضراراً مادية تمثلت بالتوجه إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ والمواصلات، وأضرارا معنوية حيث مس ذلك شرفه وكرامته، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً جابراً عن كافة الأضرار مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.

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