شاب يستغل زميلته في العمل ويستولي على 8500 درهم

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

اقترض شاب 8500 درهم من زميلته في العمل، وتهرب من السداد، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام الشاب برد المبلغ.

وتفصيلاً، أقامت فتاة دعوى، تطالب فيها زميلها في العمل برد 8500 درهم اقترضها منها، وإلزامه بأن يؤدي لها 2000 درهم تعويضاً، موضحة أنه مرّ بضائقة مالية، فقامت بإقراضه 8500 درهم، وذلك عبر تحويل بنكي.

وأشارت المدعية إلى أن الشاب حدد لها موعداً لإعادة المبلغ، إلا أنه ماطل في السداد، وتهرب من الرد على اتصالاتها، فيما أقر الشاب باقتراضه المبلغ، وطلب أجلاً للصلح وسداد المبلغ، فتم التأجيل، للصلح ولسداد المبلغ، وفي الجلسة المحددة حضرت المدعية، وقررت أن الشاب لم يراجعها أو يتواصل معها لغايات التسوية والصلح.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن البيّن من الأوراق أن الشاب قد أقر باستلامه 8500 درهم من المدعية، وطلب أجلاً لسداد هذا المبلغ والتسوية، وتخلف عن الحضور، ما يثبت معه للمحكمة صحة ما تدعيه المدعية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 8500 درهم، وألزمته برسوم ومصروفات الدعوى القضائية.

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