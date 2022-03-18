فتاة تلجأ إلى المحكمة للحصول على ميراثها من الوصي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

ألزمت محكمة العين الابتدائية، وصياً بأن يؤدي 142 ألفاً و291 درهماً لفتاة نصيبها من ميراثها الشرعي في والدها، وذلك بعد بلوغها سن الرشد القانونية.

وتفصيلاً، أقامت فتاة دعوى قضائية، تطالب فيها بإلزام الوصي عليها بأن يؤدي لها 100 ألف درهم حقها في الميراث الشرعي عن أبيها، فضلاً عن إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها عقب ثبوت رشدها وبلوغ السن القانونية، وإثبات رشدها من قبل قسم التوثيقات ورفع الوصاية عنها، طالبت المدعى عليه بتسليمها نصيبها حسب القانون، إلا أنها لم تتسلم نصيبها من الميراث من قبل المدعى عليه، وقدمت سنداً لدعواها صورة من إعلان وراثة وصورة من إثبات رشد، فيما أظهر تقرير الخبير الحسابي المنتدب من قبل المحكمة، أن صافي المستحق للمدعية، مبلغ 142 ألفاً و291 درهماً.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، والذي تطمئن إليه المحكمة ومن ثم فإنها تأخذ به محمولاً على أسبابه، والذي انتهى إلى نتيجة مفادها أن عناصر التركة تشمل فيلا سكنية، ومزرعة، وأن صافي المستحق للشاكية مبلغ 142 ألفاً و291 درهماً، مشيرة إلى أنه لم يثبت للمحكمة استلام المدعية لنصيبها من تركة والدها المتوفى من قبل المدعى عليه (الوصي)، بعد ثبوت رشدها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغاً وقدرة 142 ألفاً و291 درهماً طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

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