محتالان يستدرجان موظفاً بصورة دولارات على «إنستغرام»

المصدر: محمد فودة ■ دبي

استدرج محتالان من دولة إفريقية (أحدهما حارس أمن)، موظفاً عربياً باللعب على وتر الإغراء، إذ نشرا إعلاناً عبر شبكة «إنستغرام» يفيد بأنهما تاجرا عملة، ولديهما كمية من الدولارات يمكن بيعها بسعرٍ مُغرٍ، فتواصل معهما أملاً في الفوز بالصفقة المغرية وأعطاهما 75 ألف درهم مقابل 30 ألف دولار، وهو سعر أقل كثيراً من المتداول في السوق الرسمية، واكتشف لاحقاً حين لاذا بالفرار من المكان أنها دولارات مزيفة، فأبلغ شرطة دبي التي قبضت على أحدهما وأحالته إلى النيابة العامة التي أحالت المتهم حضورياً والثاني غيابياً إلى محكمة الجنايات، التي قضت بإدانتهما وحكمت على الأول حضورياً والثاني غيابياً بالحبس عاماً والغرامة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

وتفصيلاً، قال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، وهو موظف (عربي)، إنه كان يتصفح شبكة «إنستغرام» وشاهد صورة دولارات مرفقة بمعلومات عن بيع وشراء العملة، فتواصل مع صاحب الصورة وسأله عما إذا كان يبيع دولارات داخل دولة الإمارات، فأخبره بأنه مقيم بالخارج لكن لديه أصدقاء في الداخل يمكنه التواصل معهم، وأرسل إليه رقمين لأحدهم، فتواصل معه عبر «واتس أب» واتفقا على الالتقاء في إحدى مناطق ديرة.

وأضاف المجني عليه أنه التقى شخصين إفريقيين أحدهما المتهم الثاني الهارب، واتفق مع الأخير على شراء 30 ألف دولار مقابل 75 ألف درهم على أن يرسل إليه الأموال في موعد لاحق مع المتهم الأول.

وأشار إلى أنه في الموعد المحدد صباح يوم جمعة التقى المتهم الأول في منطقة فريج المرر وصعد معه الأخير إلى سيارته، وسلمه «رزمة» من الدولارات مغلفة في كيس بلاستيكي، وفي المقابل سلمه المجني عليه 75 ألف درهم، وعندما حاول فتح الكيس للتأكد من كونها أصلية فتح المتهم الباب ولاذ بالفرار وبحوزته المبلغ النقدي.

وباستجواب المتهم الأول المقبوض عليه الذي نفذ الجريمة ولاذ بالفرار، من قبل النيابة العامة، أقر بارتكاب واقعة الاحتيال مع المتهم الآخر الهارب، وأنه سلم حصيلة الجريمة للمتهم الثاني وأعطاه الأخير 300 درهم مقابل دوره في الواقعة.

فيما تراجع المتهم عن أقواله أمام محكمة الجنايات، ودفع محاميه ببطلان الإجراءات لعدم عرض الأوراق المزورة عليه بمعرفة النيابة، لكن رفضت المحكمة الدفع كما لم تعتد بإنكاره، نظراً لاعترافه في مرحلة لاحقة، وقضت بحبسه حضورياً عاماً وكذلك زميله الهارب، بالإضافة إلى غرامة 200 ألف درهم وغرامة أخرى 75 ألف درهم قيمة المبلغ المستولى عليه، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

• المحتالان نشرا إعلاناً عبر «إنستغرام» عن بيع دولارات بسعرٍ مُغرٍ.

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