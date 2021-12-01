مواعيد العمل في "ترخيص أبوظبي" خلال عطلة عيد الاتحاد

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أكدت شرطة أبوظبي استمرار العمل على تقديم خدمات الترخيص للجمهور الكريم عبر المنصات الرقمية لشرطة ابوظبي خلال إجازة عيد الاتحاد الخمسين، لتمكينهم من إنجاز معاملاتهم والحصول على الخدمات بيسر وسهولة.

وتكون مواعيد العمل لخدمات الترخيص بمكتب طارش (مبنى السلامة /أبوظبي) و (عالم السيارات) ومكاتب شركات التأمين من العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساء.

فيما تواصل محطات الفحص الفني لفحص المركبات الخفيف العمل على مدار24 ساعة في مبنى السلامة بابوظبي –أدنوك ومبنى السلامة –فلج هزاع بالعين-أدنوك.

وفي الظفرة تعمل محطة الفحص الفني (مبنى السلامة –مدينة زايد) ومحطة الفحص الفني (مبنى السلامة –عالم السيارات) من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءاً.

وتعمل محطات الفحص الفني للمركبات الثقيلة في مصفح /أمان بأبوظبي ومزيد/أمان في العين، ومدينة زايد/أمان في الظفرة من العاشرة صباحا ًوحتى الثامنة مساء

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