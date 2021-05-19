20 ألف درهم تعويضاً لسائق أصيب في حادث تصادم

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام قائد مركبة بأن يؤدي لأخر 20 ألف درهم تعويضاً لتسببه في حادث تصادم نتج عنه إصابة المدعي.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، طالب فيها الزام المدعى عليه، بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الجسدية والأدبية اللاحقة به نتيجة الاعتداء عليه وإصابته الجسدية وتعطله عن العمل، مع إلزامه بأن يؤدي له 50 ألف درهم أخرى، تعويضا عن اضرار السيارة المستأجرة وتعطلها عن العمل، مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأشار المدعي إلى أن المدعى عليه قام بالاعتداء على سلامته بأن صدمه وسيارته متعمدا بالسيارة التي كان يقودها، وأحدث به إصابات جسدية بليغة نتج عنها كسر في عظمة الأصبع الخامس من اليد اليمنى والقدم اليمنى واليد والأصبع في اليد اليسرى، الامر الذي استدعى إجراء عملية جراحية في المستشفى، وبالتالي توقفه عن العمل لأكثر من شهرين، بالإضافة إلى التسبب في حدوث أضرار جسيمة للسيارة المستأجرة والتي كان يقودها، لافتاً إلى صدور حكم جزائي أدان المدعى عليه وتغريمه 5000 درهم.

فيما أظهر تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من المحكمة، أن الإصابات التي تعرض لها الشاكي من جراء واقعة الاعتداء اقتصرت على جرح سطحي مع عوده لبعض الإصابات السابقة، مقدراً نسبة الإصابة بـ2% من القدرة الأصلية لليد اليمنى منفردة أي ما يعادل 1% من القدرة الأصلية لليدين معا.



من جانبها أوضحت المحكمة بأن الشاكي لم يقدم ما يثبت قانوناً استحقاقه للمبالغ المطالب بها عن الأضرار التي لحقت بالمركبة، أو ما يفيد تكبده مصاريف ونفقات في إصلاح المركبة، أو رجوع مكتب التأجير عليه بقيمة تلك الأضرار التي لحقت بها من جراء الحادث، وفترة توقف المركبة في الإصلاح حتى تقف المحكمة على حقيقة الطلب، وحكمت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 20 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

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