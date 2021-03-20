فتاة تطالب شاباً برد 50 ألف درهم نفقة ومؤخر سددتها لمطلقته

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

ألزمت محكمة العين الابتدائية شاباً بأن يؤدي 50 ألف درهم لفتاة، سددتها عنه، مبلغ كفالة في ملف تنفيذ قضائي في دعوى أقامتها عليه زوجته السابقة، ورفضت المحكمة طلب المدعية بالتعويض.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، تطالب فيها بإلزام شاب بأن يؤدي لها 60 ألف درهم، حيث سددت مبلغ 50 ألفاً كفالة للمدعى عليه في ملف تنفيذ قضائي في دعوى أقامتها زوجته السابقة ضده، بالإضافة إلى 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها من جراء فعل المدعي عليه.

وأشارت إلى أنها سددت المبالغ لمساعدته في سداد المبالغ المستحقة لزوجته السابقة، والتي تضمنت مؤخرها وجميع النفقات الأخرى من مسكن وغيره، وأرفقت بالدعوى صورة من كشف الحساب البنكي، وصورة من إيصال السداد.

فيما قدم دفاع المدعى عليه مذكرة طالب فيها برفض الدعوى، موضحاً أن المدعية أقامت الدعوى كيدية، انتقاماً من موكله بعد أن غير موقفة من الارتباط بها، حيث أكد لها وجود مساعٍ حثيثة لعودته إلى زوجته السابقة، ما دعاها إلى إقامة الدعوى.

وقررت المحكمة مخاطبة إدارة التنفيذ لبيان مقدم طلب الإيداع في ملف التنفيذ في دعوى الأحوال الشخصية، حيث أشار خطاب الإدارة بأن الشاكية كفلت المشكو عليه، وأنها حضرت في يوم آخر، وسددت المبالغ المستحقة بموجب إيصالات قبض صدارة عن قسم الأمانات.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من أوراق القضية، أن الشاكية كفلت المشكو عليه، بما مؤداه استحقاق الشاكية للمبلغ محل المطالبة، والرجوع على المشكو عليه بما أدته عنه في ملف التنفيذ، مشيرة في الوقت نفسه إلى عدم استحقاقها لتعويض لعدم تقديمها ما يؤيد ويثبت تضررها، خصوصاً وأنها بملء إرادتها كفلته، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 50 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف الدعوى القضائية.

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