محاكمة عصابة سرقت أوروبياً بمسدس «لعبة»

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات امرأتين ورجلاً من جنسية إفريقية، سرقوا أوروبياً بعد تهديده بمسدس «لعبة»، وذلك عقب استدراجه من قبل إحدى المتهمتين عبر تطبيق للتعارف إلى شقة بمنطقة ديسكفري جاردن لاحتساء القهوة معها، واستولوا منه على مبالغ بعملات مختلفة، وبطاقات بنكية، ولم يستطيعوا سحب نقود منها لأنه أعطاهم كلمات سر غير صحيحة لها.

وقال المجني عليه في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بدبي إنه تعرف إلى امرأة عبر تطبيق تعارف، واتفقا على أن يلتقيا في شقتها لاحتساء القهوة، وأرسلت إليه العنوان في منطقة ديسكفري جاردن.

وتابع أنه حين وصل إلى المكان، وفور دخوله، تم شل حركته من قبل امرأتين ورجل، وأشهر أحدهم مسدساً في وجهه، ثم قاموا بتفتيشه والاستيلاء على 2800 درهم منه، ومبالغ أخرى من عملات مختلفة، كما استولى أفراد العصابة على بطاقات بنكية وهددوه بالقتل إذا لم يفصح عن الرقم السري لها، ثم حذفوا المحادثات الهاتفية بينهم وبين المجني عليه من هاتفه.

وأضاف أن المتهمين فتشوه وهددوه، فأعطاهم رقماً سرياً غير صحيح، وتوجهت متهمة لسحب النقود، ثم عادت وأخبرت المتهمين الآخرين أنه ضلّلهم، فألحا عليه مجدداً، لكنه ماطلهم، إلى أن يئسوا منه، وأعطوه جواز سفره، وهاتفه وبطاقاته البنكية، واكتفوا بالنقود، وقاموا بتصويره قبل مغادرته.

وذكر شاهد من شرطة دبي أنه انتقل إلى موقع البلاغ برفقة المجني عليه، وعلم من الحارس أن الشقة مستأجرة من قبل إحدى المتهمتين قبل يومين من الواقعة، وبالتدقيق على كاميرات المراقبة، تبين أنها لا تعمل، لكن فريق العمل استطاع تحديد هوية المتهمين، وأماكن وجودهم بإمارة عجمان، فتمت مداهمة المكان، والقبض عليهم، والعثور على المسدس «اللعبة» المستخدم في تهديده.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news