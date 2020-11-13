إغلاق منشأة بأم القيوين مديرها نصب على الزبائن واستولى على أموالهم

المصدر: مصباح أمين-أم القيوين

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، منشأة "تمارس نشاط بيع الهدايا"، لممارستها الغش والتضليل والنصب على أموال الزبائن، ونشرت الدائرة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي واسم وصورة الحساب الالكتروني للمنشأة التجارية التي تمارس نشاط بيع ألعاب البالون الترفيهية والهدايا.

وأوضحت الدائرة أن تقرير التفتيش وحماية المستهلك كشف أن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار العديد من المخالفات المتصلة بالغش والتظليل، حيث قام صاحب المنشأة بالنصب على المستهلكين من خلال استلام مبالغ مالية عن طريق "التحويل" وعدم تقديم الخدمة مقابل المبلغ المالي، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتجديد الترخيص من الدائرة.

وأضافت، أن على كافة المستهلكين عدم التواصل أو التعامل مع المنشأة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ودعتهم إلى تقديم أي شكاوى على المنشأة من خلال التواصل مع قسم حماية المستهلك على الرقم 0567304566.

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