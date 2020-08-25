حبس عصابة الكمامات الطبية في دبي

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي، بالحبس ستة أشهر وغرامة 168 ألف درهم بحق أفراد عصابة سرقت 100 صندوق تحتوي على كمامات طبية و32 صندوقاً بداخلها لوز أميركي، من داخل مستودع تابع لإحدى الشركات ليلاً.

وقال أحد ملاك الشركة، إنه وصل إلى مقرها في نحو الساعة الثامنة صباحاً ولاحظ كسر زجاج حافلة تابعة للشركة متوقفة أمام باب المستودع وتم تحريكها إلى الخلف بشكل أثار ريبته، إذ لجأ اللصوص إلى ذلك حتى يستطيعوا الدخول ثم شاهد كسر قفل باب المستودع، فأبلغ الشرطة التي عاينت المكان في حضوره واكتشف سرقة 100 صندوق كمامات طبية كان يعتزم بيعها في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كوفيد 19 "كورونا"، لافتاً إلى أن كل صندوق يحتوي على خمسين علبة صغيرة تحتوب على كمامات طبية، بالإضافة إلى 32 صندوقاً بداخلها لوز أميركي.

من جهته قال شاهد بشرطة دبي، إن بلاغاً ورد إلى الإدارة العامة للعمليات يفيد بعملية سرقة في منطقة القصيص الصناعية الرابعة، إذ سطت عصابة على مستودع بعد تحريك حافلة تغلق بابه، ثم كسر أعضاؤها باب المستودع.

وأضاف أنه بمراجعة كاميرات المراقبة شوهد المتهمين يستقلون مركبة من نوع ميتسوبيشي مجهولة المصدر، وترجل شخصان وأتلفا الحافلة وقاما بتحريكها ثم التحق بهما بقية المتهمين فكسروا باب المستودع وسرقوا المنقولات وفروا هاربين من المكان.

وأشار إلى أن بعد البحث والتحري توصل فريق العمل في القضية إلى هوية شخصين من المتهمين وتم تحديد مقر سكنهما في إمارة الشارقة، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة والتنسيق مع شرطة الشارقة ألقي القبض عليهما في المنطقة الصناعية العاشرة، وبمواصلة البحث والتحري تم تعقب بقية المتهمين والتوصل إلى المتهمين الثالث والرابع في منطقة القصيص الثانية، وأقر جميع المتهمين بالجرائم المنسوبة إليهم.

وأضاف أنه تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة في دبي، وبعد استكمال التحقيقات قررت النيابة إحالة المتهمين وملف القضية إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبس المتهمين ستة أشهر وغرامة 168 ألف درهم.

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