إيداع 4 مراهقين برعاية الأحداث لهتك عرض صديقهم

المصدر: محمد الرفاعي – عجمان

حكمت محكمة جنايات عجمان الشرعية على أربع مراهقين يبلغون من العمر 15 عاماً بإيداعهم برعاية الأحداث، بعد ثبوت إدانتهم بهتك عرض صديقهم وتصويره ونشر الفيديو وتداوله فيما بينهم.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ للشرطة من والدة المجني عليه يفيد بتعرض أبنها لتهديد بهتك عرضه من قبل أربعة أحداث، وبعد التعرف عليهم وضبطهم، أقروا بقيامهم بالتهديد، وذلك بأن أجبروه في حافلة على خلع ملابسه وتصويره وتبادل الفيديو فيما بينهم، وعليه تم إحالتهم للمحكمة لمحاكمتهم.

وحسب أوراق القضية فإن المجني عليه أكد بأنه أثناء وجوده بحافلة تتبع لأحد النوادي التي يذهب إليها، قام أربعة أشخاص من أصدقائه بضربه وتهديده بخلع ملابسه وإجباره على فعل أشياء غير لائقة وتصويره، وبعدها نزلوا معه، وهددوه بنشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي إذا لم يخضع لما يريدونه، ولكن رجل كبير بالسن شاهدهم يتحرشون به، فنادى عليهم وهربوا بعدها، مشيراً إلى أنه ذهب للبيت مسرعا وأخبر والدته بالأمر التي بدورها أبلغت الشرطة.

وتشير أوراق القضية إلى أن ثلاثة من المتهمين اعترفوا بإجبار المجني عليه على خلع ملابسه وتصويره، فيما أنكر أحدهم التهم وعدم مشاركته بالواقعة.

وقررت المحكم بجلساتها السابقة عرض المتهمين على أخصائي اجتماعي والمجني عليه على الطب الشرعي قبل صدور الحكم، وتم إصدار تقرير خاص للمجني عليه ولكل واحد من المتهمين وبالتوصيات، وعليه تم الحكم على المتهمين بإبداعهم دار رعاية الأحداث.

وقالت محامية الدفاع هند المازمي إنها تقدمت بطلب استئناف للحكم، وذلك على الحكم الصادر لمعاقبة أحد المتهمين وفق قرار أمر الإحالة، مشيرة إلى أن الحكم الصادر انعدم فيه الأدلة الواضحة، مبينة أنها تقدمت بمذكرة دفاعية شارحة فيها أسبابها الاستئنافية والطلب ببراءة موكلها لانعدام أدلة الإثبات، وتقدمت بطلب رحمة ورأفة بالمتهم نسبة لحدث سنه والذي قد يجعل إيداعه بدار رعاية الأحداث مجرماً مستقبلا، والاكتفاء بتوبيخه أمام ولي أمره والتعهد بحسن رعايته.



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