خليجية تطلب الطلاق بعد تبرئتها من «الخيانة الزوجية»

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

حكمت المحكمة الشرعية بالفجيرة، لخليجية، بالطلاق من زوجها، بعد أن برأتها محكمة الجزاء من تهمة الخيانة الزوجية، التي وجّهها لها زوجها.

وعند سؤال القاضي للزوجة عن سبب طلبها الطلاق، على الرغم من حصولها على البراءة، قالت إن زوجها أساء لها وشكك في أخلاقها أمام أسرتها وأبنائها، الأمر الذي ألحق بها ضرراً نفسياً ومعنوياً، مشيرة إلى الاتهام الذي وجّهه لها.

وأضافت: «لا أستطيع أن أقابله بعد الفضيحة التي سببها لي، ولا أستطيع أن أكون زوجة له. وعليه، فأنا أطلب الطلاق للضرر».

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