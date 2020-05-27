بالفيديو.. عملية إنقاذ "معقدة" لـ20 شخصاً غرقت حافلتهم في وادي حتا بدبي

المصدر: محمد فودة - دبي

أنقذ مركز شرطة حتا 20 شخصاً، كانوا عالقين في وادي حتا "أم النسور"، بعد تعرض حافلتهم للغرق في مياه الوادي، وتسلقهم الجبل محاولين الوصول إلى قمته للنجاة إلى حين وصول فرق البحث والإنقاذ.



وقال مدير مركز شرطة حتا العقيد مبارك مبارك الكتبي، إن بلاغا ورد أمس الثلاثاء في الساعة السابعة مساءً، يفيد بوجود 20 شخصا عالقين في وادي حتا، نظرا لعدم تمكن السائق من استكمال طريقه في الوادي بسبب تجمع مياه الأمطار وارتفاع منسوبها إلى داخل الحافلة، ما اضطره إلى إخراج الركاب من الحافلة والصعود بهم إلى أعلى قمة قريبة حتى وصول النجدة.



وأضاف الكتبي أن فرق الإنقاذ من القيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للدفاع المدني دبي، اتجهوا فورا إلى موقع البلاغ، لكن الدوريات عجزت عن الدخول نظرا لضيق طريق الوادي ووعورته، إضافة إلى وجود حجارة وصخور كبيرة تسد الطريق أمامها، وهنا كان لابد من البحث عن بدائل أخرى للوصول إلى الأشخاص العالقين، فتمت الاستعانة بدورية من نوع دراجة "بولاريس"، قادها الوكيل أول أحمد طارش داخل الوادي وصولا إلى قمة الجبل لإنقاذ العالقين.



بدوره، أوضح الوكيل أول أحمد طارش، إن عملية الإنقاذ كانت تتسم بالخطورة نظرا لصعوبة الرؤية ليلا، ولأن الطريق كانت وعرة جدا إضافة لتجمع المياه في الوادي، فلم يكن من السهولة تلمّس الطريق بدراجة نارية "بولاريس"، واحتمالية الارتطام بالصخور أو الوقوع في حفر بالوادي، لذلك حرص على السير ببطء وحذر حتى تمكن من الوصول إلى قمة الجبل.



وأضاف " ساعدت شخصاً مصاباً على الصعود خلفي على الدراجة، في حين سار بقية الأشخاص وراءنا رفقة منقذين من الدفاع المدني، وسلكنا طريقاً على طرف الوادي إلى حين وصولنا إلى بر الأمان، حيث كانت بانتظارنا دوريات الشرطة والدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف."

شرطة دبي تنقذ 20 شخصا علقت حافلتهم في مياه وادي حتا#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/4dd3yAkCFF — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 27, 2020

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news