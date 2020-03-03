عربي يتنازل عن مقاضاة رجل سكب عليه مادة حارقة وهدده بولاعة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

قضت محكمة جنح الفجيرة بانقضاء دعوى على عربي متهم بالاعتداء على شخص من جنسيته نفسها، وسكب مادة حارقة، وتهديده بولاعة لحرقة، مسبباً له إصابات في أنحاء متفرقة من جسمه، بالإضافة إلى شتمه بألفاظ مهينة، وذلك بعد أن قدم المجني عليه تنازلاً وصلحاً قائلاً "تعرضت لضرر جسيم إزاء ما قام به المتهم إلا أنني لوجه الله سأتنازل عن حقي".

وتابع المجني عليه "بينما نشبت مشادة كلامية بيني وبينه المتهم قام بشتم والدي وتلفظ عليهم بألفاظ سيئة جداً مما جعلني أقوم بالاتصال لمركز الشرطة لتقديم بلاغ إذ بلغني الموظف أن أقوم بتقديم البلاغ إلكترونياً وأنا لا اعرف جيداً بهذه التقنيات الأمر الذي جعلني أنادي صديق لي وبهذه الأثناء قام المتهم بسحبي وسكب مادة حارقة أصيبت أحد عيناي قام بإشعال الولاعة وتهديدي بإشعالي".

وأشار إلى أنه هرب من المتهم وتوجه مسرعاً لأقرب مستشفى من أجل اسعافه، لافتاً إلى أن التنازل جاء بطلب من والديه".

وبسؤال الهيئة القضائية للمتهم في جلسة سابقة عن التهم المنسوبة إليه، قال إن مشاجرة كلامية حدثت مع المجني عليه، ونعته «بالحرامي»، وأنكر تهمتي سكب مادة حارقة، والاعتداء على سلامة جسمه بالضرب، مشيراً إلى أنه سكب ماء عليه، ولم يكن مادة حارقة أو قابلة للاشتعال.

وواجهت الهيئة القضائية المتهم بتوافر تقارير تثبت إصابة المجني عليه في أنحاء متفرقة من جسمه بسبب مادة قابلة للاشتعال، تم سكبها عليه كذلك بسبب الاعتداء على سلامة جسمه.