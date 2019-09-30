شرطة دبي تسترد 1.7 مليون درهم من عصابة «الفلفل الأحمر»

المصدر: محمد فودة - دبي

تمكنت شرطة دبي من إعادة مليون و750 ألفاً و640 درهماً من مبلغ مليون و850 ألف درهم، سرقته عصابة من موظف عربي أثناء سيره في الطريق، بعدما اعتدت عليه ورشت وجهه بمسحوق الفلفل الأحمر الحارق. وكان الموظف يحمل حقيبة النقود من دون تأمين كافٍ، منتقلاً بها من مقر الشركة التي يعمل فيها إلى منزله، بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي، التي أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لمباشرة محاكمتهم.

وأفادت التحقيقات بأن العصابة تتكون من خمسة أشخاص يحملون جنسية المجني عليه نفسها «ما يدلّ على وجود معرفة سابقة لديهم بحيازته المبلغ الذي سرق منه».

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه خرج من مقر الشركة في الخامس من أغسطس الماضي متجهاً إلى منزله، وهو يحمل حقيبة تحتوي المبلغ، إضافة إلى هاتف من نوع آي فون، ودفترين، وفوجئ بشخص يضربه في ظهره، وحين التفت شاهد ثلاثة أشخاص، رش أحدهم وجهه ببودرة الفلفل الحارقة، وسحبوا الحقيبة من يده، على الرغم من محاولته مقاومتهم، ثم فروا هاربين.

وذكر ملازم بشرطة دبي في تحقيقات النيابة أنه تلقّى بلاغاً حول جريمة سرقة بالإكراه، تعرض لها أحد المارة في منطقة البراحة، فتم تشكيل فريق عمل للبحث والتحري.

وأضاف أن الفريق استطاع تحديد هوية المتورطين في الجريمة، والقبض عليهم. وأنه عثر في مسكن أحدهم على مبلغ مليون و750 ألفاً و640 درهماً، إضافة إلى عدد من المقتنيات اشتراها المتهمون بأموال من المبلغ المسروق.