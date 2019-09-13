الحبس عاماً لمتهم غدر به أفراد عصابته

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي، بالحبس عاماً بحق أحد أفراد عصابة، غدر به شركاؤه وتركوه مع وسيط عقاري، ضحية عملية سرقة، داخل شقة، وأغلقوا عليه الباب، وفروا هاربين، بعد أن نجحوا في استدراج الضحية، من خلال بطاقة دعائية لمركز تدليك «مساج»، إلى الفخ وسرقوه بالإكراه، وتم القبض على المتهم بمفرده، وأحالته الشرطة إلى النيابة العامة في دبي، التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات. وأفاد المجني عليه في التحقيقات، بأنه شاهد بطاقة دعائية مثبتة على إحدى السيارات، فاتصل هاتفياً، وردت عليه فتاة، وأرشدته إلى عنوان شقة بالمدينة العالمية، فتوجه إلى هناك على الفور.

وبعد وصوله قدمت الفتاة له خدمة المساج، وبعد انتهائه توجه إلى الباب، وفوجئ بثلاثة أشخاص يدفعونه إلى الداخل، ثم أغلقوا الباب، وانهالوا عليه بالضرب، وسحب أحدهم محفظته، فيما كان أنفه ينزف، ثم وضعوه على كنبة، وتولى أحدهم تصويره، وهدد بتسليمه إلى الشرطة لو اتخذ أي إجراء ضدهم، بدعوى أن المساج غير مشروع، ثم فر متهمان ومعهما الفتاة هاربين، وتركوه مع المتهم الثالث بعد أن غدروا به.

وقال المجني عليه إن المتهم الذي تركه أصحابه توجه إلى النافذة، وشرع في الاستغاثة حتى تجمهر الناس أسفل البناية، وحاولوا فتح الباب دون جدوى، وبادر المتهم بالقفز إلى شرفة الشقة المقابلة، فقفز المجني عليه خلفه، وقبضت الشرطة على المتهم الذي كشف عن هوية بقية أفراد العصابة، وجارٍ البحث عنهم، فيما باشرت محكمة الجنايات محاكمة المتهم، وقضت بإبعاده بعد قضاء فترة العقوبة التي قررتها بالحبس عاماً.

- حبسوه مع «الضحية»

وهربوا، فقفز

من النافذة.