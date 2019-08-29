بائع يسرق 17 سلسلة ذهبية من محل عمله

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي بائعاً آسيوياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة سرقة 17 سلسلة ذهبية من متجر ذهب يعمل به، تقدر قيمتها بنحو 100 ألف درهم، كما تلاعب بفواتير بيع ونسبها إلى زبون تعامل مع المحل ذات مرة.

وقالت مدير عام المتجر إن المتهم كان يعمل بوظيفة بائع، وتم اكتشاف الواقعة من خلال الجرد اليومي للمخزون من المشغولات الذهبية، إذ تبين أن هناك عجزاً في 17 سلسلة تزن 657 غراماً من الذهب، بقيمة 99 ألفاً و504 دراهم، كما اكتشف خللاً في حسابات عمليات بيع وشراء قام بها البائع، وأنه وضع سلسلة ذهبية ليست من بضاعة المحل حتى يغطي على خطأ ارتكبه، واصطنع فاتورة مستخدماً هوية نساها أحد الزبائن.

وأضافت أنه تم إيقاف المتهم عن العمل فور اكتشاف العجز، وبمراجعة النظام تأكد أنه ارتكب كل هذه التجاوزات، نظراً إلى أن كل موظف لديه اسم مستخدم وكلمة سر للدخول إلى النظام.

وأشارت إلى أنه في اليوم التالي من فصل المتهم من العمل، اتصل بها شخص لا تعرفه، أخبرها بأنه صديق المتهم، وطلب الوساطة حتى يعيد الأخير السلاسل الذهبية التي سرقها من المحل، لكنها ردت عليه بأنها لا تعرفه ولا تثق به، وعلى المتهم أن يتواصل معها مباشرة إذا كان يريد إصلاح ما أفسده.

وأوضحت المديرة أن المتهم أقر كتابياً بأنه أخطأ في عملية بيع سلسلة ذهبية، وزور فاتورة للتغطية على الخطأ الأول، مشيرة إلى أنه ارتكب الخطأ دون قصد.