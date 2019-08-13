تخفيف الحكم في قضية الاعتداء المتبادل مع الفنانة "زينة" في دبي

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الاستئناف في دبي بتحفيف حكم بالغرامة في قضية الاعتداء المتبادل بين الفنانة المصرية وسام رضا اسماعيل الشهيرة باسم "زينة" وشقيقتها وأسرة أميركية مكون من أب وأم ليكون 5000 درهماً فقط بدلاً من 10 آلاف درهم،

وكانت محكمة الجنح أسدلت الستار بعد جلسات عدة وقضت بإدانة طرفي الاعتداء وهما الفنانة وشقيقتها وأسرة أمريكية من أصول مصرية، بعد تورطهم في اعتداء متبادل بمطعم فندق شهير في دبي، وقضت بغرامة 10 آلاف درهم بحق جميع الأطراف، وأحالت الدعوتين المدنيتين الملحقين بها إلى المحكمة المدنية المختصة.

واستمعت هيئة محكمة الجنح في الجلسة الأخيرة قبل إصدار حكمها إلى أقوال شاهد إثبات تصادف وجوده بالمطعم حين حدثت الواقعة، وقال الشاهد إنه سمع المتهمة الثالثة في القضية "زينة" تصرخ وتسب طفلة صغيرة، وتضربها على يدها، وكرد فعل لما حدث هرع والدها ووالدتها إليها وتحدثا مع الممثلة مستفسرين عن سبب اعتدائها على ابنتهما 12 عاماً"، فاندفعت شقيقة زينة إلى الأم ودفعتها ثم عضتها، فحاول الأب تخليصها إلا أن الممثلة ضربته على يده، لافتاً إلى أن الأب والأم "المتهمين الأول والثانية" لم يفعلا شيئاً، وأنه نال نصيباً من الاعتداء حين حاول فض الشجار.

وكان رئيس هيئة محكمة الجنح في دبي سأل وكيلي الدفاع عن طرفي القضية ما إذا كان هناك نية أو محاولات للصلح بين الطرفين، لكن أجابا بالنفي مؤكدين استمرارهما في عملية التقاضي،.

يذكر أن الواقعة حدثت يوم 29 يونيو الماضي حين كانت الممثلة المصرية تجلس مع شقيقتها وطفلي الأولى وصديقتها بأحد المطاعم في فندق شهير بدبي، وتوترت الأجواء فجأة حين اعتقدت - بحسب أقوالها - أن ابنة المتهمين الآخرين طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً تقوم بتصويرها، فهاجمت الطفلة وسبتها باللغة العربية قائلة "يا حيوانة" لكن لم ترد الفتاة التي كانت تصور شقيقها لأنها لا تجيد اللغة العربية - على حد قول والدها.