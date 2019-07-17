امرأة تتهم زوجها بالسب عبر «واتس أب»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

باشرت محكمة استئناف أبوظبي محاكمة خليجي متهم بسب زوجته بألفاظ خارجة عن الذوق العام، بأن أرسل لها رسائل نصية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس أب» تضمنت عبارات سباب غير لائقة.

وسألت هيئة المحكمة الزوج عن التهمة المنسوبة إليه، فأنكر الاتهام وأكد أن شكوى زوجته ضده كيدية، وأن العلاقة الزوجية بينهما لاتزال قائمة إلا أن هناك خلافات حادة بينهما، ودعاوى قضائية مختلفة تطالبه فيها الزوجة بالطلاق ودفع النفقة وحضانة أولادهما.

وخلال الجلسة طلبت هيئة المحكمة من الزوج محاولة التصالح مع زوجته وتسوية الخلاف محل الاتهام، فيما أكد الزوج أن محاولاته السابقة للصلح باءت بالفشل، وأنه لا مجال حالياً لتسوية الخلافات بينهما، نظراً لتعددها.

من جانبه طالب محامي المتهم ببراءة موكله، مشيراً إلى أن محكمة أول درجة كانت قد قضت غيابياً بحبس الزوج شهرين مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات، فيما قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة يوم الأحد الموافق 15 سبتمبرالمقبل لتقديم دفاع المتهم.