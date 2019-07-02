شرطة أبوظبي تعزز الاستقرار الأسري بالتوعية

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

استفاد 70 منتسباً من شرطة أبوظبي من المحاضرات الإرشادية والنصائح التي تركز على الاستقرار الأسري ضمن حملة «حياتي الزوجية أمان واستقرار».

وأكد مدير مركز الدعم الاجتماعي في العين، المقدم خالد الظاهري، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز الأمن والأمان الأسري، وتقوية الروابط الإنسانية من خلال منهجية تتلاءم مع رؤية واستراتيجية القيادة، لترسيخ التماسك الأسري والمجتمعي.

وأوضح أن حملة «حياتي الزوجية أمان واستقرار» تهدف إلى تعريف الزوجين بالحقوق والواجبات التي نص عليها الشرع والقانون، وتعليمهما مهارات التعامل مع مختلف المشكلات الزوجية والتصرف بحكمة حيالها، مؤكداً أهمية تجسيد معاني الحب والمودة في العلاقة لتحقيق حياة زوجية سعيدة.

وأشار إلى أن المحاضرات سلطت الضوء على مختلف الموضوعات الاجتماعية في الحياة الزوجية، ومقومات السعادة الأسرية، واحترام الطرف الآخر وتعزيز معاني الألفة والحب بين الطرفين، والتأكيد على الاهتمام والاحترام المتبادل، وتحمل المسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات وحل المشكلات والتخلص من ضغوط الحياة.